Corredores del narcotráfico agravan inseguridad en Atlántico y motivan alerta de EE.UU.: expertos

La reciente alerta emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los riesgos de seguridad en varios municipios del Atlántico refleja una problemática que viene escalando desde hace varios años y que ya no se limita al área metropolitana de Barranquilla.

Así lo aseguró el politólogo e investigador Luis Trejos, quien señaló que la violencia se ha extendido especialmente a lo largo de dos corredores estratégicos: la Vía Oriental y la Vía a la Cordialidad.

Según Trejos, la situación se agravó tras la tregua que en su momento sostuvieron las estructuras criminales de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. Explicó que, para mantener ese acuerdo, gran parte de las actividades ilícitas fueron trasladadas hacia municipios donde históricamente no se registraban altos índices de homicidios ni extorsiones.

Corredores de droga

El analista indicó que uno de los factores que más ha incidido en este fenómeno es la consolidación de corredores utilizados para el tráfico de drogas en distintas zonas del departamento.

“En la medida en que hay presencia de actores criminales, ellos empiezan a desarrollar portafolios de rentas ilegales, dentro de las cuales la extorsión aparece como una actividad económica a la cual se le da mucha prioridad”, explicó Trejos. Agregó que esta dinámica también genera confrontaciones con estructuras delincuenciales locales, lo que se traduce en un aumento de los homicidios y otros delitos de alto impacto.

Frente a la alerta de Estados Unidos, Trejos consideró que las autoridades no deben minimizar el mensaje, sino utilizarlo como un insumo para fortalecer las estrategias de seguridad.

A su juicio, es necesario concentrar mayores capacidades operativas y de inteligencia en los municipios señalados, tanto para proteger a los habitantes como para garantizar condiciones de seguridad a turistas y visitantes, en momentos en que el Atlántico busca consolidarse como uno de los principales destinos turísticos de la región Caribe.