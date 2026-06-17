Gobernación del Atlántico pide acción urgente al Gobierno tras alerta de viaje de Estados Unidos

La Gobernación del Atlántico hizo un llamado “urgente y enérgico” al Gobierno Nacional para que adopte medidas más contundentes contra las estructuras criminales que están generando hechos de violencia en varios municipios del departamento, especialmente en zonas del área metropolitana de Barranquilla.

En su pronunciamiento, la administración departamental señaló que, aunque desde las regiones se han realizado esfuerzos para contener la situación, se requiere una respuesta “firme, decidida y coordinada” por parte del Gobierno Nacional, en especial en materia penitenciaria.

De acuerdo con el análisis de las autoridades, la reciente escalada de violencia en sectores de la periferia del área metropolitana obedece a disputas entre organizaciones criminales por el control de rentas ilegales asociadas al microtráfico y la extorsión.

Las cifras presentadas por la Gobernación indican que el 98 % de los homicidios registrados en el departamento se han cometido bajo la modalidad de sicariato. Además, cerca del 50 % de las víctimas tenían antecedentes judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Asimismo, las investigaciones señalan que aproximadamente el 95 % de las víctimas estarían vinculadas a estructuras criminales, lo que, según la administración departamental, evidencia que se trata de dinámicas propias del crimen organizado y no de hechos de violencia indiscriminada contra la ciudadanía.

“Solicitando acciones urgentes”

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento está relacionado con el origen de las órdenes criminales. Según las autoridades, cerca del 80 % de los homicidios y extorsiones en el departamento serían coordinados desde centros penitenciarios como La Picota, Cómbita y Girón, por integrantes de organizaciones criminales que habrían hecho parte de procesos de diálogo con el Gobierno Nacional.

“Esta situación ha sido puesta en conocimiento del Gobierno Nacional y del INPEC, solicitando acciones urgentes para impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros de mando criminal”, señaló la Gobernación.

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La administración fue enfática en que no es aceptable que personas privadas de la libertad sigan ejerciendo control sobre estructuras delincuenciales desde las cárceles, por lo que pidió medidas como traslados estratégicos, bloqueos de comunicaciones y acciones de inteligencia.

En cuanto a la estrategia, la Gobernación destacó que, por instrucción del gobernador Eduardo Verano, se han implementado mesas operativas permanentes con la Policía, el Ejército, el Gaula Militar y la Fiscalía, lo que ha permitido consolidar una estrategia de “burbujas operativas” para focalizar esfuerzos.

Según la entidad, esta articulación ha permitido una contención sostenida de los homicidios cercana al 80 % en promedio semanal durante las últimas once semanas.

La administración departamental también resaltó la inversión histórica en seguridad, orientada al fortalecimiento de capacidades en movilidad, tecnología, videovigilancia e inteligencia para la Fuerza Pública.

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Frente a la reciente recomendación del Gobierno de Estados Unidos de evitar viajes a algunos municipios del Atlántico, la Gobernación expresó respeto por las decisiones soberanas, pero aclaró que la situación está asociada principalmente a disputas entre estructuras criminales.

Finalmente, reiteró que el Atlántico continúa siendo un territorio estratégico para el turismo, la inversión y la actividad empresarial, y aseguró que seguirá trabajando de manera articulada con las autoridades para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.