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17 jun 2026 Actualizado 13:49

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Tres mineros fueron rescatados sanos y salvos tras emergencia en Jamundí

Las autoridades destacaron que el trabajo coordinado permitió atender oportunamente la situación y lograr la extracción segura de los tres mineros.

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Puente Vélez, Jamundí

Los tres mineros que permanecían atrapados en una mina ubicada en el sector de Puente Vélez, en el municipio de Jamundí, fueron rescatados con vida gracias a las labores adelantadas por los organismos de socorro y las entidades competentes.

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La emergencia activó de inmediato los protocolos de atención y respuesta para garantizar la seguridad de los trabajadores.

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Las labores de rescate fueron desarrolladas de manera articulada entre el Cuerpo de Bomberos, la Gestión del Riesgo Municipal, la Oficina de Minas, el Servicio Geológico Colombiano y demás entidades involucradas en la operación.

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