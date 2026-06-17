Tres mineros fueron rescatados sanos y salvos tras emergencia en Jamundí
Las autoridades destacaron que el trabajo coordinado permitió atender oportunamente la situación y lograr la extracción segura de los tres mineros.
Puente Vélez, Jamundí
Los tres mineros que permanecían atrapados en una mina ubicada en el sector de Puente Vélez, en el municipio de Jamundí, fueron rescatados con vida gracias a las labores adelantadas por los organismos de socorro y las entidades competentes.
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La emergencia activó de inmediato los protocolos de atención y respuesta para garantizar la seguridad de los trabajadores.
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Las labores de rescate fueron desarrolladas de manera articulada entre el Cuerpo de Bomberos, la Gestión del Riesgo Municipal, la Oficina de Minas, el Servicio Geológico Colombiano y demás entidades involucradas en la operación.