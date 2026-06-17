¿Cuándo consultar por fertilidad? Cali fortalece la atención especializada

Intentar tener hijos y no lograrlo tan rápido como se esperaba suele venir acompañado de preguntas: ¿es normal?, ¿cuánto tiempo debería esperar?, ¿cuándo es momento de consultar a un especialista?

Aunque la fertilidad es un tema que hace parte del proyecto de vida de muchas personas y parejas, todavía suele hablarse poco sobre él. Por eso, en el marco del Día Mundial de la Fertilidad, Profamilia hizo un llamado a promover conversaciones más abiertas sobre la salud reproductiva y las alternativas que existen actualmente para acompañar estos procesos.

Más información Tres mineros fueron rescatados sanos y salvos tras emergencia en Jamundí

La organización anunció además el relanzamiento de su Clínica de Fertilidad en Cali, una apuesta con la que busca ampliar la atención especializada en la región y acercar a más personas a diagnósticos y tratamientos oportunos.

“Hoy sabemos que contar con información, acceder a un diagnóstico a tiempo y conocer las opciones disponibles puede marcar una gran diferencia en cómo se vive este proceso”, señaló Angélica López, gerente de la regional Occidente de Profamilia.

Los especialistas explican que la fertilidad puede verse influenciada por factores como la edad, algunas condiciones médicas, antecedentes reproductivos y hábitos de vida. Sin embargo, cada vez más personas optan por consultar incluso antes de iniciar la búsqueda de un embarazo, con el propósito de conocer el estado de su salud reproductiva y resolver inquietudes.

En términos generales, se considera que puede existir infertilidad cuando una persona o pareja no logra un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin métodos anticonceptivos. No obstante, existen situaciones en las que la consulta puede realizarse antes, especialmente cuando hay antecedentes médicos o condiciones que podrían afectar la fertilidad.

Más información Denuncian supuesto atentado contra concejal de Candelaria Alfredo Candera

Actualmente, las opciones van desde el seguimiento médico especializado y tratamientos de baja complejidad hasta técnicas de reproducción asistida como la fertilización in vitro o la inseminación intrauterina. También existen alternativas para preservar la fertilidad, como la congelación de óvulos o espermatozoides.

Para los especialistas, consultar a tiempo no siempre significa que exista un problema. En muchos casos, permite resolver dudas y tomar decisiones informadas sobre el presente y el futuro reproductivo.