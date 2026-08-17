De compartir la última noche de salsa a buscarlos entre escombros: DJ Prilla y los padres Saavedra

La última vez que DJ Prilla compartió con Jhon Jairo Saavedra y Victoria Caicedo fue en una noche de salsa. Horas después, el terremoto cambiaría para siempre la historia de esa familia.

Cristian Riascos, conocido como DJ Prilla, recuerda que los padres de las trillizas Saavedra, de 23 años, eran asistentes habituales a su evento cultural Ague’Lulo. Esa noche estuvieron juntos, como tantas otras veces, hasta que llegó el momento de despedirse.

Jhon Jairo le había pedido una canción: Siempre Alegre, de Raphy Leavitt y La Selecta. Cristian la dejó preparada y alcanzó a ponerla antes de que la pareja se retirara. Lo que entonces era una noche más de música y amigos terminó convirtiéndose en el último recuerdo que compartiría con ellos.

Tras el terremoto, DJ Prilla no se quedó en casa. Se trasladó hasta el lugar donde estaba la familia y comenzó a participar en las labores de búsqueda. También utilizó sus redes sociales para visibilizar el caso y conseguir recursos que permitieran apoyar las labores de rescate.

El desenlace fue doloroso. Ana María, una de las trillizas Saavedra, sobrevivió. Sus hermanas Sofía e Isabela murieron, al igual que sus padres, Jhon Jairo y Victoria Caicedo, y su tío.

Para Cristian, estar frente a esa escena significó detenerse por un momento y procesar lo que estaba ocurriendo. Había compartido con la familia pocas horas antes y ahora estaba ayudando a buscar a sus seres queridos entre los escombros.

Hoy, mientras continúa apoyando las labores de rescate en diferentes puntos de Cali, asegura que la historia de esa familia también lo acompaña. Dice que Siempre Alegre seguirá sonando en sus presentaciones como una forma de recordar a Jhon Jairo, a las trillizas y todo lo ocurrido.

Pero también como un mensaje para quienes siguen aquí: no dejar para después un abrazo, una palabra de cariño o una disculpa, porque nadie sabe qué traerá el día siguiente.