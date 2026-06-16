Denuncian atentado al ecosistema de los ríos Lili y Meléndez, afectando aves y otras especies

Denuncian que las aguas en los corregimientos son contaminadas no solo por proyectos privados, sino además por invasiones como ocurre con la Hacienda Bellavista en el corregimiento de la Paz.

Un atentado al ecosistema de los ríos Lili y Meléndez, afectando aves y otras especies, incluso el acueducto comunitario del corregimiento de la Buitrera, además de prevalecer la minería ilegal en zona rural de la Leonera, denunciaron el líder rural David Méndez y el concejal, Carlos Andrés Arias.

El Concejal solicitó judicializar como corresponde a quienes cometen o protagonizan este tipo de atentados contra la fauna y la flora local, al ingresar maquinaria pesada sobre las fuentes hídricas de los ríos Lili y Meléndez a la altura del corregimiento de La Buitrera.

“Esta denuncia ya está en manos de la CVC como competente de la zona rural, así como del corregidor de la Buitrera, para detener este tipo de acciones. Igualmente tiene información el Dagma y la secretaría de Seguridad y Justicia. De hecho ya se impuso un comparendo de policía que a mi juicio, es insuficiente porque el daño es grave sobre la fuente hídrica. A esta gente hay que judicializarla, porque esto no genera ningún valor al ecosistema y contrario, están destruyendo las fuentes hídricas”, advirtió Arias Rueda.

“No permitamos más atentados contra los ecosistemas y judicialicen a quienes haya que judicializar porque este tipo de actuaciones no pueden permitirse”, dijo el concejal.

El líder rural

El líder rural, David Méndez, recordó que las aguas en los corregimientos son contaminadas no solo por proyectos privados, sino además por invasiones como ocurre con la Hacienda Bellavista en el corregimiento de la Paz, que puede generar afectación a las fuentes hídricas que surten de agua a otros sectores en Montebello y Golondrinas.

“Lo ilógico, es que estamos terminando de conmemorar el mes del campesino, pero no encontramos programas o planes de estímulos, pero prevalecen acciones como la minería ilegal en la parte alta de La Leonera, sin que se tomen medidas por parte de las autoridades”, dijo David Méndez, quien recordó que en la zona rural hay una mesa permanente campesina esperando acciones contra esa explotación minera.