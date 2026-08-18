Cali pide más voluntarios especialistas en salud en el centro de acopio

La Secretaría de Salud de Cali continúa recibiendo, clasificando y distribuyendo las donaciones de medicamentos destinadas a las personas afectadas por el terremoto. La entidad hizo un llamado a la comunidad para verificar las fechas de vencimiento antes de entregar estos productos y pidió apoyo de profesionales y estudiantes del área de la salud para fortalecer esta labor.

María Cristina Jaramillo, profesional universitaria encargada de los medicamentos de la Secretaría de Salud de Cali, explicó que actualmente se están distribuyendo los productos recibidos a hospitales y entidades de salud de la ciudad.

“En estos momentos estamos haciendo las distribuciones las personas como a los hospitales como a los hospitales cómo invitamos a los hospitales que se acerquen porque hay muchos medicamentos que les pueden servir para que se acerquen a reclamarlos, algunos están próximos a vencer por ejemplo tenemos 4000 ibuprofeno de 800 que le sirven a los hospitales y a las entidades de salud para poder atender a sus pacientes”, enfatizó Jaramillo.

La funcionaria también pidió a quienes realicen donaciones revisar previamente la fecha de vencimiento de los medicamentos, ya que los productos vencidos no pueden ser distribuidos y representan un riesgo para la salud, debido a que podrían provocar intoxicaciones si son entregados por error.

Además, la Secretaría de Salud solicitó el apoyo de las universidades para contar con más personal especializado en la clasificación y manejo de estos medicamentos. En esta tarea ya participan estudiantes de Química Farmacéutica, Medicina y Enfermería de instituciones como la Universidad Santiago de Cali y la Pontificia Universidad Javeriana.

Sin embargo, se requiere ampliar el número de voluntarios, especialmente químicos farmacéuticos y regentes de farmacia, además de médicos y enfermeros.

Las personas que quieran apoyar como voluntarias en esta labor pueden inscribirse en el número 310 828 5945. Los turnos establecidos son de 7:30 de la mañana a 1:00 de la tarde y de 2:00 a 7:00 de la noche. La invitación es a sumar esfuerzos para garantizar que las ayudas lleguen de manera segura y oportuna a las personas damnificadas por el terremoto.