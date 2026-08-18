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18 ago 2026 Actualizado 01:22

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Masacre en el suroeste de Cali dejó tres hombres asesinados

El ataque ocurrió en Alto de los Chorros. Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego.

Balas imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Balas imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Olena Domanytska

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Una masacre se registró en el suroeste de Cali, donde tres hombres fueron asesinados a disparos en el sector Las Minas, en Alto de los Chorros.

Según información preliminar, las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron atacadas por hombres que huyeron del lugar.

A esta hora, unidades del CTI de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali adelantan la inspección de los cuerpos y las primeras investigaciones para establecer las circunstancias del ataque.

El hecho ocurre horas después del homicidio de un hombre en Meléndez, donde además tres personas resultaron heridas. Las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos casos.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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