Masacre en el suroeste de Cali dejó tres hombres asesinados

Una masacre se registró en el suroeste de Cali, donde tres hombres fueron asesinados a disparos en el sector Las Minas, en Alto de los Chorros.

Según información preliminar, las víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron atacadas por hombres que huyeron del lugar.

A esta hora, unidades del CTI de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali adelantan la inspección de los cuerpos y las primeras investigaciones para establecer las circunstancias del ataque.

El hecho ocurre horas después del homicidio de un hombre en Meléndez, donde además tres personas resultaron heridas. Las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos casos.