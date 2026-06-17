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17 jun 2026 Actualizado 11:51

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Denuncian supuesto atentado contra concejal de Candelaria Alfredo Candera

El cabildante habría sido atacado a disparos por hombres en motocicleta cuando salía del corregimiento de El Cabuyal.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque. Foto: Kevin Gómez

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque. Foto: Kevin Gómez

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque. Foto: Kevin Gómez
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Integrantes del Pacto Histórico denunciaron un presunto atentado contra el concejal de Candelaria Alfredo Cadena, ocurrido cuando salía del corregimiento de El Cabuyal.

De acuerdo con la denuncia, hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se transportaba el cabildante.

Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque.

A través de su cuenta de X el representante a la Cámara electo Kevin Gómez, expresó su solidaridad con su compañero de partido.

Tras lo ocurrido, solicitó a la fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Más información

Asimismo, hicieron un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que brinde garantías de seguridad a los líderes del Pacto Histórico.

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