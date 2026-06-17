Proantioquia manifestó su respaldo a la Fuerza Pública durante la jornada electoral

Medellín

Proantioquia, como una institución que busca el desarrollo sostenible de este departamento, convocando y articulando las capacidades empresariales, públicas, sociales y académicas en beneficio de la comunidad, manifestó su total respaldo a la labor que tiene la Fuerza Pública en la jornada democrática que vive el país.

Respaldo a las autoridades

Desde esta entidad expresaron el respaldo a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional de Colombia, “instituciones encargadas de garantizar la seguridad de votantes, jurados, testigos y observadores en todo el país; así como de brindar a la ciudadanía la confianza de que la jornada electoral y la posterior transición de gobierno se desarrollarán en un ambiente pacífico y seguro”.

Desde esta entidad consideran que hay un gran compromiso con la institucionalidad democrática y, como miembros de la sociedad civil, recordaron que “la legitimidad del poder en Colombia no nace de la voluntad de los gobernantes, sino de la Constitución y de la expresión soberana del pueblo, certificada por las autoridades electorales como fundamento inquebrantable del orden constitucional”.

Apoyo a las entidades electorales

De esta manera también se manifiesta la confianza y respaldo a las labores que adelantan las diferentes entidades que garantizan la transparencia en la jornada electoral.

Por medio de un comunicado, Proantioquia insistió en que, una vez se certifiquen los resultados del proceso electoral, cualquiera que fuese la decisión de la ciudadanía, corresponde a las Fuerzas Militares de Colombia y a la Policía Nacional de Colombia, en el marco de la Constitución, sostener la estabilidad institucional y asegurar las condiciones para una transición pacífica del poder”.

Neutralidad de las autoridades

Reiteraron el apoyo a la labor de la Fuerza Pública, con su espíritu de neutralidad inspirado en los valores fundacionales de nuestra República y su misión institucional de preservar el orden constitucional y viabilizar el tránsito democrático del poder ejecutivo.

Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, en una columna de opinión en el periódico El Colombiano, en días recientes, había insistido en que “El domingo 21 de junio, Colombia celebra la segunda vuelta presidencial, una jornada marcada por una polarización que duele, por la ausencia de debates entre candidatos y por heridas que se han profundizado en la conversación pública”.

Ejemplo del pasado 31 de mayo

En ese escrito también destacó un trabajo impecable de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el trabajo que adelantaron decenas de iniciativas de instituciones y ciudadanos cuidando la democracia y el logro por una participación que el 31 de mayo llegó al 57,8 por ciento, que se considera la más alta en 24 años.

El 22 de junio

Agregó en su columna que hay que pensar en lo que ocurrirá el día siguiente a las elecciones: Todos los colombianos tendremos que levantarnos y seguir: trabajar, estudiar, luchar por nuestras familias, construir. Y ese mismo día debe arrancar un empalme entre gobiernos que esté a la altura de su misión: técnico, transparente, de cara al país. Uno que permita al gobierno entrante entender el estado real de las finanzas públicas, el avance de proyectos comprometidos, las urgencias del sistema de salud y los retos de la educación. Sin adornos”.

Concluyó que el 22 de junio el presidente electo asume una responsabilidad que va más allá de ganar: gobernar para todos.