Pareja de funcionaria asesinada en Itagüí, contaba con antecedentes de violencia contra la víctima

Itagüí, Antioquia

Juan José Guerrero, quien ya había sido condenado en 2019 por violencia intrafamiliar contra Valentina Vanegas Gallego, es el principal sospechoso del homicidio de la joven de 28 años, funcionaria de la Secretaría de Deportes de la Alcaldía de Itagüí.

De acuerdo con lo informado por parte de la Secretaría de Seguridad local, Juan José ya registraba una condena por violencia intrafamiliar cometida contra la misma víctima, con quien tenía un hijo de 10 años. A pesar de haber estado privado de la libertad por este delito, continuaba ejerciendo persecución y control sobre Valentina.

Las autoridades municipales indicaron que existía información sobre esta persecución, pero esta no había llegado oportunamente a la Policía Nacional, lo que impidió una intervención preventiva. Cuando se actuó, ya era tarde para salvar la vida de Valentina.

La Administración Municipal lamentó profundamente el fallecimiento de la funcionaria y ratificó su compromiso con la protección de las mujeres. “Estamos jugados con la seguridad y especialmente con la protección de las mujeres”, señaló, Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad Itagüí.

¿Qué se sabe sobre el asesinato?

Los hechos ocurrieron en un apartamento del municipio cuando la Policía Nacional acudió a un llamado por violencia intrafamiliar. Al llegar, los uniformados encontraron la puerta cerrada y, en uso legítimo de la flagrancia, ingresaron al inmueble. Dentro hallaron a Valentina lesionada con un arma cortopunzante y a Juan José Guerrero con sus prendas ensangrentadas, en posesión de la que sería el arma homicida.

Por último, hay que resaltar que la Alcaldía de Itagüí activó de inmediato acompañamiento legal para que el caso sea tipificado como feminicidio, considerando el ciclo de violencia previo que ejercía Juan José sobre Valentina, y no solo como homicidio agravado. De ser condenado por feminicidio, el presunto responsable enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión.