Frente 36 reunió a varias comunidades en el norte de Antioquia y ordenó una nueva carnetización

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estuvo este martes en el municipio de Campamento, en el norte de Antioquia, donde recibió denuncias de presunto constreñimiento a la comunidad en favor de un candidato . Desde allí manifestó que puso la información en conocimiento de las autoridades competentes e informó que la fuerza pública está acompañando a la comunidad.

“En Antioquia contamos con el esfuerzo de más de 15.000 soldados y policías desplegados en todo el departamento para impedir que criminales interfieran en la voluntad popular y para garantizar que los ciudadanos puedan elegir libremente el próximo domingo”, manifestó el mandatario.

Reuniones de constreñimiento

Caracol Radio conoció que el pasado domingo el cabecilla del frente 36, alias 'Primo Gay’, ordenó realizar reuniones simultáneas en algunas veredas entre las poblaciones Campamento y Angostura en el norte del departamento. Estas indicaciones fueron cumplidas por intermedio de alias 'Pimpón’, quien habría entregado una serie de indicaciones a la población. La convocatoria se había hecho mediante grupos de la red social WhatsApp.

Este medio de comunicación conoció que, en esos encuentros, aparte de realizar el presunto constreñimiento electoral, también informaron que estas comunidades tienen plazo hasta el primero de julio de 2026 para actualizar la carnetización de los habitantes. Según las fuentes consultadas por Caracol Radio, la orden impartida en las reuniones que fueron de carácter obligatorio es: quien no esté carnetizado para esa fecha debe abandonar el territorio y quien esté por fuera no puede ingresar a la ruralidad de Campamento y Angostura.

Según las fuentes, la intención de esta instrucción ilegal es poder actualizar el censo de los habitantes de estos territorios para tener control de quién entra y quién sale. Cabe recordar que esas poblaciones son de dominio ilegal del frente 36 y la intención es evitar que el Clan del Golfo ingrese a esa zona como lo hizo en Briceño, donde han perdido cerca del 60 % del territorio y en otrora ocupaban toda la ruralidad.

Este sería el carné obligatorio exigido por las disidencias del frente 36 de Campamento y Angostura Ampliar Este sería el carné obligatorio exigido por las disidencias del frente 36 de Campamento y Angostura Cerrar

¿Quién es Pimpón o Fercho?

Según el reporte sobre este presunto guerrillero, está identificado como Ferney de Jesús Roldán Rivera, de 43 años; es natural de Angostura y se le señala de ser integrante de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) realizando labores de inteligencia sobre movimientos de la fuerza pública, además del cobro de extorsiones y entregar a las comunidades los mensajes ordenados por el frente 36. Como habría ocurrido el pasado domingo 14 de junio de 2026.

Hostigamiento a la fuerza pública

Precisamente, mientras las comunidades estaban siendo obligadas a participar de las mencionadas reuniones lideradas por alias “Pimpon”, las tropas de la Cuarta Brigada del Ejército que estaban en la zona fueron hostigadas con explosivos improvisados lanzados desde drones. Al parecer, la intención del frente 36 era despistar a los uniformados por las reuniones llevadas a cabo a esa hora. Desde la fuerza pública manifestaron que no hubo militares lesionados, ya que estos artefactos cayeron a unos 300 metros de los soldados.

Otras exigencias electorales en el Nordeste

Consultando con otras comunidades del departamento de Antioquia, desde el Nordeste se ha manifestado a Caracol Radio que, si bien los grupos ilegales no están orientando sobre votar por uno u otro candidato presidencial, la exigencia obligatoria es para votar el 21 de junio, ya que ese certificado electoral se convertirá en una especie de “pasaporte” para movilizarse por la ruralidad, específicamente en Segovia y Remedios. Según las fuentes, ese día, quien sea interceptado en las vías terciarias debe mostrar el certificado entregado en los puestos de votación.