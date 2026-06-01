Desde ProAntioquia y la Red Pro confían en que se mantenga la segunda vuelta presidencial

Las elecciones al Congreso de la República de Colombia se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026.

Medellín

ProAntioquia y la Redpro, como unión de entidades regionales que agrupa a empresarios para impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenible del país desde las regiones, reconocieron la transparencia con la que efectuaron las elecciones presidenciales este 31 de mayo.

Esta alianza, que tiene como objetivo promover proyectos de alto impacto nacional superando temas gremiales, indicó que se debe mantener la segunda vuelta presidencial para garantizar la democracia del país, tras conocer la declaración del presidente Gustavo Petro.

Celebraron incremento en la participación

La Red Pro y ProAntioquia celebraron el desarrollo de la jornada electoral en la que los colombianos ejercieron su derecho al voto de manera decidida, pasando del 55 por ciento al 57 por ciento de participación.

Lo que demuestra la amplia participación es “una señal de confianza en las instituciones y de la conciencia de la importancia de tomar parte activa en este proceso electoral”. Indicaron desde estas entidades.

Reconocimiento a la Registraduría

La red también hizo un reconocimiento y mención especial a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la entrega oportuna de los resultados del preconteo electoral de este domingo, 31 de mayo.

Reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y Policía para garantizar la seguridad en las elecciones, que fue fundamental para que se desarrollara de manera normal esta jornada.

Espíritu democrático

Desde las diversas entidades que hacen parte de la Red Pro, indicaron que confían en que el espíritu democrático expresado durante esta jornada se mantenga en la segunda vuelta, entendiendo que el proceso electoral está por encima de cualquier interés particular o institucional.

Que asistan a los debates.

Adicionalmente, se está haciendo un llamado a que los candidatos asistan a los debates en los que prevalezcan las ideas, las propuestas y el respeto.

La red propuso a disposición de los dos candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el documento ‘El futuro de Colombia desde las regiones’, que desde allí se propuso para los aspirantes a la Presidencia de la República.

Esta unión de entidades regionales reafirmó el compromiso “con los principios democráticos, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de Colombia desde las regiones, promoviendo la construcción de confianza y visibilizando el aporte del sector privado al bienestar y progreso de la sociedad”, explicaron en un comunicado.