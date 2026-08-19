Se registra caso de feminicidio en La Ceja, Antioquia: presento agresor también habría muerto

La Ceja- Antioquia

En el municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia, se reportó la muerte de dos adultos mayores en una aparente riña familiar. Aunque las personas fueron trasladadas a centros asistenciales, fallecieron.

Según el reporte de la policía, una pareja de esposos sostuvo una riña dentro de la vivienda en el barrio Centro, en el área urbana. Durante la discusión, el hombre identificado como José Albeiro Toro Zapata, de 78 años, atacó a la mujer con un martillo, ocasionándole la muerte. La víctima fue identificada como María Eugenia Cardona Osorio, de 70 años, quien tenía varios golpes en la cabeza.

La policía fue alertada sobre este hecho violento que llegó al edificio. El presunto agresor, al ver la presencia de los uniformados, se lanzó desde un tercer piso, lo que le ocasionó traumas y fracturas causadas tras la caída. Fue llevado al hospital por los bomberos, pero también falleció.

Las autoridades calificaron este hecho violento, que fue ocasionado por violencia intrafamiliar entre la pareja involucrada.