MinSalud, Guillermo Jaramillo, defiende gastos y contratación en recuperación del San Juan de Dios
El ministerio respondió a las denuncias del representante, Andrés Forero.
El Ministerio de Salud rechazó los cuestionamientos realizados por el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, sobre el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, y aseguró que sus denuncias presentan una visión “descontextualizada, incompleta y falsa”.
Según el Ministerio, la recuperación del San Juan de Dios no se limita a la adecuación física de las instalaciones, sino que implica reconstruir toda la capacidad administrativa, financiera, jurídica, tecnológica y organizacional de una institución que permaneció cerrada durante más de 20 años.
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La entidad precisó que actualmente solo han sido provistos 39 cargos administrativos, equivalentes al 25,8 % de los 151 empleos autorizados para esta etapa de reconstrucción institucional.
Además, señaló que aún no se ha vinculado personal asistencial de los 1.686 cargos aprobados, debido a que el hospital continúa en el proceso de habilitación exigido por la normatividad vigente.
Frente a los cuestionamientos por gastos en arrendamiento de equipos tecnológicos, infraestructura informática y logística temporal, el Ministerio sostuvo que estas inversiones son indispensables para garantizar la puesta en funcionamiento del hospital y no constituyen gastos injustificados.
La cartera también destacó que se han asegurado recursos cercanos a los 1,6 billones de pesos mediante vigencias futuras para fortalecer la infraestructura y dotación del complejo hospitalario, incluyendo la recuperación de la Torre Central, cuya intervención supera los 200 mil millones de pesos.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...