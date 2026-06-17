Primera póliza para procedimientos estéticos no quirúrgicos llega en medio de alertas sanitarias

En medio del auge de la medicina estética y de las alertas por procedimientos realizados con productos fraudulentos, lugares irregulares o por personas sin formación médica, la Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética (ACICME), en alianza con SURA y ANATRA, anunció la primera póliza de responsabilidad civil médica para procedimientos estéticos no quirúrgicos en Colombia.

La cobertura estará dirigida a médicos con competencias en medicina estética no quirúrgica afiliados a ACICME y contempla respaldo frente a reclamaciones derivadas de posibles eventos adversos asociados a estos tratamientos. También incluye acompañamiento jurídico y apoyo económico en los casos en los que exista responsabilidad profesional.

El anuncio se produce en momentos en que la medicina estética continúa ganando terreno en el país. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, durante 2024 se realizaron cerca de 490.944 procedimientos estéticos en Colombia, de los cuales 169.536 correspondieron a tratamientos no quirúrgicos.

A la par del crecimiento del sector, las autoridades sanitarias han advertido sobre los riesgos asociados al uso de productos fraudulentos. De acuerdo con cifras del Invima, entre 2023 y 2024 se reportaron 44 posibles eventos adversos relacionados con este tipo productos, una situación que ha encendido las alarmas sobre la necesidad de mayores controles.

Otro de los problemas que preocupa al sector es el llamado intrusismo profesional, es decir, la realización de procedimientos por parte de personas que no cuentan con formación médica acreditada, lo que puede derivar en complicaciones para los pacientes.

En este contexto, ACICME informó que trabaja en la construcción de un proyecto de ley que busca establecer reglas más claras para la práctica de procedimientos médicos estéticos no quirúrgicos en Colombia. La iniciativa pretende definir qué profesionales pueden realizarlos, los requisitos mínimos de formación y las condiciones que deberán cumplir los establecimientos donde se ofrecen estos servicios.

La propuesta también plantea fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, así como promover el uso de medicamentos y dispositivos médicos con registro sanitario del Invima.

Frente a este panorama, expertos recomiendan a las personas verificar que el profesional que realizará el procedimiento se encuentre inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), comprobar que los productos utilizados cuenten con registro sanitario vigente y asegurarse de que el establecimiento tenga habilitación para prestar este tipo de servicios.

De acuerdo con la asociación, el objetivo es avanzar hacia una práctica con mayores estándares de seguridad en un sector que cada año registra cientos de miles de procedimientos en el país.