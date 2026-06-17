Más control sobre el gasto en medicamentos: reforzarán las auditorías al sistema de salud

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) firmaron un acuerdo para intercambiar información sobre medicamentos y tecnologías en salud financiados con recursos públicos, con el que se reforzará el control sobre el gasto del sistema.

El convenio permitirá cruzar datos sobre registros sanitarios, autorizaciones regulatorias y condiciones de uso de estas tecnologías, con el fin de contar con más herramientas para verificar cómo se están utilizando los recursos destinados a la atención en salud.

La información también permitirá contrastar los datos reportados en MIPRES con las bases oficiales del Invima y detectar posibles inconsistencias entre las prescripciones, el suministro de medicamentos y las autorizaciones sanitarias.

Uno de los principales alcances del acuerdo será fortalecer las auditorías y los análisis técnicos relacionados con los recursos que se destinan a la atención en salud. Para ello, las entidades revisarán la información disponible sobre medicamentos y tecnologías financiados con recursos públicos y la contrastarán con los registros sanitarios y las autorizaciones vigentes.

Según explicó el director de la ADRES, Félix León Martínez, el intercambio de información también facilitará la revisión de los gastos reportados por las EPS y permitirá verificar si estos corresponden con medicamentos registrados ante el Invima, en el marco de las auditorías a los presupuestos máximos.

El foco también estará en el uso y los precios de los medicamentos

Por su parte, el director general del Invima, Francisco Augusto Rossi, señaló que el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud permitirá, como se indica, analizar cómo se están utilizando los recursos del sector, así como las políticas de precios y el uso de medicamentos en el país. Esto en medio del debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema y el creciente gasto asociado a estos servicios.