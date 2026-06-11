MinSalud no respalda supuesto cierre de 2.000 servicios de salud en el Valle del Cauca

Minsalud sostiene que según datos oficiales, el Valle mantiene 7.012 servicios habilitados, recibió en 2025 cerca de $10 billones por concepto de UPC y ha sido beneficiario de inversiones históricas superiores a $1,249 billones.

Frente a la declaratoria de emergencia humanitaria decretada por la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Salud aclaró que los datos oficiales no respaldan las afirmaciones sobre el supuesto cierre de 2 mil servicios de salud ni evidencian un colapso estructural de la red.

Esta cartera informa que, según datos oficiales, el Valle mantiene 7.012 servicios habilitados, recibió en 2025 cerca de $10 billones por concepto de UPC y ha sido beneficiario de inversiones históricas superiores a $1,249 billones.

Además, destaca que la red hospitalaria mantiene disponibilidad de camas y capacidad instalada para la atención de los usuarios.

El ministerio de salud asegura que el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, con corte al 6 de junio de 2026, evidencia una variación neta de 113 servicios calculada a partir de la apertura de 1.086 servicios y el cierre de 1.199 servicios, esta variación es equivalente al 1,56 % de la oferta habilitada del Valle.

Adicionalmente, sostiene Minsalud que cerca del 75% de los cierres reportados durante 2026 corresponden a servicios de consulta externa. No existe evidencia de un cierre masivo de servicios críticos hospitalarios.

Durante este periodo únicamente se registran 25 cierres de internación, 30 cierres de servicios quirúrgicos y 17 cierres de atención inmediata, cifras que no sustentan una afectación generalizada de la capacidad hospitalaria del departamento.

Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con 7.012 servicios de salud habilitados y en funcionamiento, entre ellos 4.503 servicios de consulta externa, 1.878 de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, 224 de atención inmediata, 219 de internación y 188 de servicios quirúrgicos.

El ministerio de Salud agrega que el departamento dispone actualmente de 795 camas de cuidado intensivo para adultos, de las cuales 176 permanecen disponibles; 330 camas de cuidado intermedio para adultos, con 98 disponibles; y 4.484 camas de hospitalización general para adultos, de las cuales 1.210 se encuentran disponibles para la atención de pacientes.