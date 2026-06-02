Ministro Guillermo Jaramillo explica las dudas del presidente por supuesto intento de fraude en 2022
El ministro de Salud estuvo en 6AM W hablando sobre las denuncias de presuntas irregularidades durante la primera vuelta del 31 de mayo.
Ministro Jaramillo explica las dudas del presidente por supuesto intento de fraude en 2022
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En desarrollo.
Escuchar la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...