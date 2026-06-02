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02 jun 2026 Actualizado 16:25

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Ministro Guillermo Jaramillo explica las dudas del presidente por supuesto intento de fraude en 2022

El ministro de Salud estuvo en 6AM W hablando sobre las denuncias de presuntas irregularidades durante la primera vuelta del 31 de mayo.

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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