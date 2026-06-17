Fotomultas en Bogotá: Ojo, estas son las vías donde más comparendos se generan

Las cámaras de fotodetección continúan siendo una de las principales herramientas de vigilancia del tránsito en Bogotá, herramienta usada por la Secretaría Distrital de Movilidad con elobjetivo de prevenir siniestros viales y proteger la vida de la ciudadanía y vigilar las calles de acciones inapropiadas.

Estos dispositivos regulados y aprobados por la Ley 1843 del 14 de julio de 2017 operan las 24 horas del día y permiten identificar infracciones relacionadas con exceso de velocidad, incumplimiento del pico y placa, invasión de zonas restringidas y otras conductas que representan riesgos para la seguridad vial.

Según datos conocidos a través de un derecho de petición presentado por la concejal de Bogotá, Diana Diago, cinco corredores concentran por sí solos cerca del 77 % de todo el dinero recaudado por fotodetección en los primeros cuatro meses del 2026.

¿Dónde se ha registrado más recauda por fotomultas en Bogotá?

Entre enero y abril de este año, la Autopista Norte se ubicó como la vía donde más dinero ingresó por concepto de comparendos generados mediante cámaras automáticas. En total, el corredor registró un recaudo de 13.081 millones de pesos.

En segundo lugar aparece la avenida Boyacá, con 12.212 millones de pesos, seguida por la avenida NQS, que acumuló 9.275 millones durante el mismo periodo.

Seguido de calle 80, donde se reportaron 4.851 millones de pesos, está la avenida de las Américas, con 4.233 millones.

Según los datos, estas cinco vías sumaron cerca de 44.000 millones de pesos, es decir, más de la mitad de todo el recaudo generado por fotomultas en Bogotá durante los primeros cuatro meses de 2026.

Las 10 vías donde más riesgo hay de recibir una fotomulta

Además de los corredores que lideran el recaudo, el reporte identifica otras vías donde también se registra una alta cifra en los sistemas de fotodetección.

El listado completo quedó conformado así:

Autopista Norte: $13.081 millones. Avenida Boyacá: $12.212 millones. Avenida NQS: $9.275 millones. Calle 80: $4.851 millones. Avenida de las Américas: $4.233 millones. Avenida Ciudad de Cali: $2.888 millones. Avenida Villavicencio: $1.936 millones. Carrera Séptima: $1.935 millones. Avenida Bosa: $1.900 millones. Autopista Sur: $1.204 millones.

En conjunto, estos diez corredores acumularon 53.576 millones de pesos, una cifra que representa prácticamente la totalidad de los recursos obtenidos por fotomultas entre enero y abril de este año.

¿Qué infracciones detectan las cámaras?

Las cámaras de fotodetección están autorizadas para registrar varias conductas sancionables contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

Entre las más frecuentes se encuentran:

Exceder los límites de velocidad establecidos.

No respetar el paso de peatones.

Circular en horarios o zonas restringidas, como ocurre con el pico y placa.

Cruzar semáforos en luz roja o amarilla.

Transitar sin SOAT vigente.

No contar con la revisión técnico-mecánica al día.

La multa que más reciben los conductores

Una de las infracciones más comunes detectadas por las cámaras es el exceso de velocidad.

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Esta conducta está clasificada como infracción C29 en el Código Nacional de Tránsito y se aplica cuando un conductor supera la velocidad máxima permitida en la vía por la que circula.

Según la tabla de autoliquidación de infracciones divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad para 2026, la sanción económica por esta falta asciende a $633.200.