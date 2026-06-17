Maratón de Magdalena ingresa al calendario internacional de la Federación colombiana de Atletismo
La incorporación de la carrera al calendario oficial permite que el departamento de Magdalena haga parte de competencias reconocidas en la federación.
Maratón Nocturna y Color Run de Fundación fue incluida oficialmente en el calendario nacional e internacional de la Federación Colombiana de Atletismo, según confirmó el presidente de la entidad, Orlando Ibarra, durante la cuarta edición del evento, que reunió a más de 10 mil participantes.
De acuerdo con Ibarra, la incorporación de la carrera al calendario oficial representa un respaldo al proceso organizativo del evento y permitirá que el departamento del Magdalena haga parte de la programación de competencias reconocidas por la Federación.
“Desde la Federación informamos que esta carrera hace parte ya del calendario nacional e internacional de la Federación. Apoyamos esta importante carrera en el departamento del Magdalena”, afirmó Orlando Ibarra.
La maratón Nocturna y Color Run impulsan el turismo en el departamento de Magdalena
Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, señaló que este tipo de eventos contribuyen a la promoción del departamento y generan un impacto económico en los municipios anfitriones. Según indicó, durante el fin de semana de la competencia hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales de Fundación reportaron un incremento en sus ventas.
“El movimiento de gente se sintió en los negocios del municipio. Hoteles, restaurantes y comercio local reportaron ventas por encima de lo previsto durante el fin de semana, con visitantes llegados de los 29 municipios del Magdalena, la capital Santa Marta y de otras regiones del país. Para una localidad que no figuraba en el mapa de los grandes eventos deportivos, reunir a 7.500 atletas funciona como una excelente carta de presentación”, concluyó la gobernadora Margarita Guerra.