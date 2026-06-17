Maratón de Magdalena ingresa al calendario internacional de la Federación colombiana de Atletismo

Maratón Nocturna y Color Run de Fundación fue incluida oficialmente en el calendario nacional e internacional de la Federación Colombiana de Atletismo, según confirmó el presidente de la entidad, Orlando Ibarra, durante la cuarta edición del evento, que reunió a más de 10 mil participantes.

De acuerdo con Ibarra, la incorporación de la carrera al calendario oficial representa un respaldo al proceso organizativo del evento y permitirá que el departamento del Magdalena haga parte de la programación de competencias reconocidas por la Federación.

“Desde la Federación informamos que esta carrera hace parte ya del calendario nacional e internacional de la Federación. Apoyamos esta importante carrera en el departamento del Magdalena”, afirmó Orlando Ibarra.

La maratón Nocturna y Color Run impulsan el turismo en el departamento de Magdalena

Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, señaló que este tipo de eventos contribuyen a la promoción del departamento y generan un impacto económico en los municipios anfitriones. Según indicó, durante el fin de semana de la competencia hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales de Fundación reportaron un incremento en sus ventas.

“El movimiento de gente se sintió en los negocios del municipio. Hoteles, restaurantes y comercio local reportaron ventas por encima de lo previsto durante el fin de semana, con visitantes llegados de los 29 municipios del Magdalena, la capital Santa Marta y de otras regiones del país. Para una localidad que no figuraba en el mapa de los grandes eventos deportivos, reunir a 7.500 atletas funciona como una excelente carta de presentación”, concluyó la gobernadora Margarita Guerra.