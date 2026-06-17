Procuraduría indaga a Aerocivil y Enterritorio por fracaso de cuatro aeródromos prometidos por Petro

Dos de las terminales aéreas que el gobierno buscaba modernizar están en vichada. El avance en amabas es inferior al 20%

Justicia

La Procuraduría General de la Nación indaga la ejecución de los proyectos aeroportuarios del programa de Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), luego de que la Unidad Investigativa de Caracol Radio revelara el fracaso en el que se convirtieron los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro en las zonas rurales del país.

Según se conoció este miércoles 17 de junio, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ordenó hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos aeroportuarios priorizados por la Aeronáutica Civil.

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Precisamente, se trata de una actuación preventiva que tiene por objeto verificar las acciones implementadas por las entidades correspondientes para garantizar el cumplimiento de los cronogramas previstos.

También se verificará la adecuada ejecución de los recursos comprometidos, la gestión de los riesgos asociados al desarrollo de las obras y la adopción de medidas orientadas a asegurar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron concebidos los proyectos.

Además, esta actuación permitirá revisar la implementación de los proyectos en los territorios y surgió luego de que, el pasado 11 de junio, la Unidad Investigativa de Caracol Radio revelara al país lo que ocurrió con los aeropuertos rurales.

“Teniendo en cuenta información de conocimiento público en la que se reportan posibles retrasos en la ejecución de las obras, diferencias entre la ejecución financiera y el avance físico de los proyectos, dificultades relacionadas con el suministro de materiales e insumos, observaciones sobre la gestión contractual y logística del proyecto, así como otros riesgos que podrían afectar la culminación de las intervenciones programadas”, se lee en el oficio que el procurador delegado Preventivo y de Control de Gestión 2, Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, le envió a la gerente general del proyecto.

¿Qué pidió la Procuraduría?

Informe detallado sobre el estado actual de ejecución de los proyectos aeroportuarios ASAES en Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (Vichada). Relación de los recursos recibidos, comprometidos, desembolsados y ejecutados a la fecha para cada uno de los proyectos, discriminando los principales conceptos de inversión. Relación de los contratos, órdenes de proveeduría, suministro, transporte, interventoría y demás instrumentos suscritos para la ejecución de los proyectos, indicando su estado actual. Explique las razones que sustentan las diferencias existentes entre los recursos ejecutados y el avance físico registrado en cada uno de los proyectos. Informe las actividades adelantadas para garantizar la provisión oportuna de materiales, equipos, bienes y servicios requeridos para la ejecución de las obras. Precise las dificultades técnicas, logísticas, operativas o contractuales identificadas durante el desarrollo del proyecto y las medidas adoptadas para superarlas. Informe las acciones adelantadas para atender las observaciones, alertas o requerimientos formulados por contratistas, interventores, supervisores, el Ejército Nacional u otros actores vinculados a la ejecución del proyecto. Remita el cronograma actualizado de ejecución de cada proyecto e indique las fechas estimadas para su culminación y entrada en operación. Señale los mecanismos implementados por la entidad para garantizar el seguimiento y control de los recursos públicos administrados en el marco del proyecto. Informe de manera detallada la destinación y ejecución de los recursos desembolsados a la fecha dentro del proyecto, discriminando los principales rubros, actividades y componentes financiados. Indique si durante la ejecución de los proyectos se han identificado riesgos relacionados con sobrecostos, desabastecimiento de materiales, incumplimientos contractuales o afectaciones al cronograma y, en caso afirmativo, las medidas adoptadas para su gestión. Informe las acciones implementadas por la entidad para garantizar la transparencia, eficiencia, trazabilidad y control de los recursos públicos administrados en el marco del proyecto.

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¿Qué reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio?

El proyecto de la administración Petro para optimizar la conectividad aérea de las zonas más apartadas del país no ha despegado. La modernización de los cuatro Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales (Asaes) que la Aeronáutica Civil priorizó, de un total de 14, registra un pobre avance: ninguna de las obras alcanza el 20%, aunque ya se gastó más del 60% del presupuesto.

A pesar de que el plazo de entrega previsto era mayo de 2025, las terminales de Bahía Solano (Chocó), Magüí Payán (Nariño), Cumaribo y La Primavera (ambas en Vichada) no estarán listas antes del inicio del nuevo gobierno. Con un agravante: no es claro en qué se han gastado los 214.000 millones de pesos desembolsados por la Aerocivil, del total de 363.763 millones destinados para la intervención.

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“Ya ha pasado que pongo la primera piedra y no ponen ninguna más“, dijo el presidente Gustavo Petro en agosto del año pasado —más de un año y medio después de la firma del convenio para echar a andar el proyecto—, en el acto de lanzamiento de las obras de modernización del aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano (Chocó). Y no estaba del todo equivocado. Desde ese momento, los cerca de 122.000 habitantes que se beneficiarían de las cuatro obras han padecido un cúmulo de irregularidades que frenan los trabajos.

La comunidad de Bahía Solano, en Chocó. Celebran por el anuncio de la renovación del aeródromo José Celestino Mutis. Foto: Presidencia de la República.

En este fracaso están involucradas tres instituciones del Estado: la Aeronáutica Civil, responsible del desarrollo de la aviación en el país; la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), encargada de la gerencia integral del megaproyecto en lo que respecta a suministro, proveeduría, transporte e interventoría; y el Ejército, que pone la ingeniería y buena parte de la mano de obra. Inicialmente se contempló también la intervención de los aeródromos de Barrancominas (Guainía) y Bajo Baudó (Chocó), pero se descartó por problemas presupuestales y legales.

Dos años y medio después del inicio de las obras, donde más se ha avanzado es en Cumaribo, que reporta un 18,4% de desarrollo. La Primavera va en 15,3%. Bahía Solano, donde la comunidad escuchó ilusionada al primer mandatario, alcanza apenas el 5,5%, y en Magüí Payán ni siquiera se han iniciado los trabajos.

Sin embargo, la Aerocivil reporta que ya entregó más del 60% del presupuesto total. En otras palabras, Enterritorio ya ha ejecutado 214.000 millones de pesos, que no se ven reflejados en materiales ni en infraestructura.

Los hallazgos en el contrato

Caracol Radio tuvo acceso a las actas de todas las reuniones del Comité Técnico-operativo del proyecto y a otros documentos que exponen las irregularidades que tienen en jaque esta promesa del Gobierno. Entre los hallazgos más graves se destacan la falta de materiales que los militares necesitan para ejecutar las obras, propuestas con sobrecostos, cuotas de intermediación del 4,9% + IVA que se le están entregando a los contratistas sin estar incluidas en el contrato, incumplimiento de operadores y errores de cálculo y planeación.

La cuota de intermediación del 4.9 % + IVA que apareció de manera sorpresiva en la ejecución del contrato.

Acta de la Aerocivil donde consta que la cuota del 4.9% no está pactada en el contrato.

El 29 de abril de 2024 se registra el primer retardo de Enterritorio en lo que se refiere a cronogramas para la adjudicación de los contratos de entrega de materiales a cada uno de los aeródromos. El 23 de octubre de ese año, Enterritorio seguía sin entregar el informe del costo de los materiales para La Primavera y Cumaribo, y persistían los errores de cálculo para la adquisición de materiales destinados a Bahía Solano.

Otras actas reflejan incumplimientos de Enterritorio en la entrega de repuestos para la maquinaria en Cumaribo y La Primavera, así como en la puesta en marcha de la planta procesadora de asfalto en Bahía Solano, que hoy sigue en el papel. Los problemas en el suministro de materiales son persistentes a lo largo de la ejecución del proyecto, y a ellos se suman los retrasos en la contratación de personal civil.

El 22 de noviembre de 2025, el ingeniero Andrés Arboleda, secretario de Servicios Aeroportuarios, expresó la preocupación y la inconformidad de la Aerocivil con la gestión de Enterritorio. Para ese momento se había ejecutado el 55 por ciento de los recursos, mientras que el avance en obra era de apenas 3 por ciento.

Los incumplimientos de Enterritorio no solo quedaron consignados en las actas del Comité Técnico-operativo. Desde finales de 2023, el Comando de Ingenieros del Ejército ha remitido por lo menos 15 oficios a la Aerocivil para poner de presente las falencias en la contratación de personal, la entrega de materiales y la certificación de su calidad, así como las demoras en la recepción de las órdenes de pedido de los elementos que requieren para trabajar. El Ejército reporta que en el caso de Bahía Solano ni siquiera cuenta con todos los permisos ambientales que se requieren.

“Se solicita su apoyo y colaboración a la Aeronáutica Civil, para adoptar medidas y acciones administrativas con el fin de que la entidad Enterritorio, de manera eficiente, garantice la disponibilidad de los insumos, la contratación del personal técnico pendiente y la regularización de los procesos administrativos en curso, a fin de evitar mayores impactos negativos al cronograma del convenio”, se lee en una comunicación del 20 de mayo de este año.

La solicitud del Comando de Ingenieros del Ejército a la Aerocivil, para que EnTerritorio cumpla y garantice suministro de materiales.

Sobrecostos y llamativas cuotas de administración

El acta correspondiente a la reunión del 9 de julio de 2024 expone que el coordinador del grupo Asaes, Abel Torres, advirtió que, después de pactar un presupuesto de 363.000 millones de pesos, Enterritorio reclamaba 420.000 millones para cumplir con su obligación, es decir, 57.000 millones más. La Aerocivil finalmente declinó incrementar el valor del proyecto. La consecuencia fue la exclusión de los aeródromos de Barrancominas y Bajo Baudó.

Además, la Aeronáutica notó que los operadores contratados por Enterritorio pretendían cobrar cifras astronómicas por algunos productos. Por ejemplo, las estacas de madera pasaban de 1.000 pesos por unidad a 38.000. Las canastillas para pavimento, cuyo valor calculado por la Aerocivil es de 107.000 pesos, pretendían pasarse por 900.000, y una cortadora de pavimento que tiene un precio en el mercado de 7 millones de pesos querían cobrarla a 26 millones.

“Específicamente para el aeródromo de Bahía Solano, el doctor Abel Torres indicó que la bolsa (costo estimado de los repuestos necesarios para el mantenimiento de la maquinaria y reparaciones menores) se encuentra 25 por ciento por encima de la elaborada por la Aerocivil”, se señala en el acta mencionada.

En esa misma terminal se detectaron inconsistencias en los valores de la pintura. Se había presupuestado un costo de 515 millones de pesos, pero Enterritorio la quería facturar por 718 millones, a partir de una medida distinta a la solicitada.

Adicional a esto, se encontraron diferencias que ascienden a 5.700 millones de pesos en el costo del material granular (grava, arenas y mezclas, entre otras). La Aeronáutica Civil estableció que los sobrecostos para desarrollar las obras en el aeródromo de Bahía Solano ascendían a 22.000 millones de pesos.

Estas inconsistencias fueron llevadas a mesas de trabajo para solucionarlas, pero persisten las sospechas de la Aerocivil sobre los costos que Enterritorio y sus contratistas están cobrando por los materiales y el traslado de estos hasta los aeródromos.

Según una fuente oficial de la Aerocivil, aunque en reiteradas ocasiones le han pedido a Enterritorio que explique detalladamente la composición de los costos y justifique el valor de la logística de traslado de los materiales, la empresa se ha negado a entregar esa información asegurando que sus contratistas no están en la obligación de detallar sus costos y que estos están respaldados por estudios de mercado y el interventor del contrato.

Los documentos conocidos por esta Unidad Investigativa revelan además la sorpresa de la Aerocivil por pagos realizados por Enterritorio que fueron alertados como indebidos y no acordados en el contrato, que se relacionan con una cuota de intermediación del 4,9% + IVA sobre lo facturado por bienes y servicios para los cuales no se definieron precios unitarios. Estos recursos, que supuestamente llegan a manos de los contratistas privados para compensarlos por las dificultades logísticas, no se acordaron en el contrato y superan ya los 4.200 millones de pesos.

Este cobro indebido se descubrió en junio de 2024 y se mantenido hasta la fecha, sin que la Aerocivil reciba aún una respuesta satisfactoria de Enterritorio sobre la justificación de este desembolso de recursos públicos.

“Enterritorio S.A. ha ofrecido diversas justificaciones sobre el origen y fundamento de esta cuota de intermediación, las cuales han variado con el tiempo, generando inconsistencias en su argumentación. En todo caso, dicha cuota debió presentarse y aprobarse por el Comité Técnico-operativo, lo cual no ocurrió”, se lee en uno de los documentos de la autoridad aeronáutica.

Una fuente de la Aerocivil criticó que mientras Enterritorio pide más recursos para poder cumplir con el objeto del contrato, paralelamente esté pagando valores multimillonarios no reconocidos dentro del contrato, sin claridad ni trazabilidad.