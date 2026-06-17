Inescrupulosos estarían aprovechando coyuntura de seguridad para extorsionar campesinos en Antioquia

Antioquia

Los hechos violentos en los territorios rurales de Antioquia no solo ponen en riesgo a las comunidades ante los grupos armados ilegales, sino también ante los inescrupulosos que aprovechan estas coyunturas de seguridad para hacer exigencias económicas, en algunos casos millonarias, o citar a los civiles a supuestas reuniones bajo amenazas.

Las primeras comunidades que recientemente han sido víctimas de estas intimidaciones son las del nordeste, especialmente Segovia , Remedios y el Sur de Bolívar luego de la masacre de cuatro personas el 6 de junio y la incineración de dos casas en zona rural de Remedios, cuyos responsables son las disidencias, personas de estos territorios comenzaron a recibir llamadas desde varios números en los que se les citaba a reuniones con palabras intimidantes . En ese momento, los interlocutores se hacían pasar por integrantes del frente 4 de las disidencias e indicaban que el mensaje lo enviaba “alias John Fiera”, recientemente expuesto en medios por acciones violentas. Relacionan la masacre para generar mayor intimidación. Pero, además, para hacer más creíble la intimidación, les enviaban pasquines, supuestamente del mismo grupo guerrillero.

La intimidación va seguida de una amenaza de que, si no asisten a la presunta reunión, irían por ellos a las propias casas o les amenaza con que deben abandonar el territorio. Tal parece que son personas que llaman desde las cárceles. Sin embargo, generan temor entre los campesinos.

Norte de Antioquia

Las comunidades también explicaron que una persona que se hace pasar por comandante del Clan del Golfo está contactando a los campesinos exigiéndoles altas sumas de dinero, incluso hasta cinco millones de pesos para supuesto material de intendencia. La intimidación consiste en que, si no lo hacen en un periodo estipulado, es decir, un lapso de dos horas luego de la llamada, les amenazan con asesinarles los familiares. La amenaza la hacen más creíble al mencionar a personas con nombre propio de los territorios, pero también parece que son llamadas extorsivas desde las cárceles. Las autoridades consultadas recomiendan no acceder a estas pretensiones y denunciar al GAULA. También se indica que este no es el modus operandi de los grupos EGC y disidencias, ya que ellos generalmente dan instrucciones de manera presencial citando a reuniones.