Hay sospechas de motivaciones políticas en arresto de Beto Coral: representante Felisa Ramírez

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La representante de los colombianos en el exterior, Carmen Felisa Ramírez Boscán, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y señaló que hay sospechas de motivaciones políticas en el arresto de Beto Coral.

Ramírez Boscán señaló que rechaza cualquier detención arbitraria de colombianas y colombianos en el exterior. En el caso de Beto Coral, pidió a las autoridades estadounidenses que garanticen plenamente el debido proceso, el acceso a la defensa y el respeto a todos sus derechos.

“Pienso que hay o existen sospechas sobre posibles motivaciones políticas detrás de esta detención y deben ser investigadas con absoluta transparencia”, aseguró la representante.

La funcionaria manifestó que, debido al momento de elecciones que se vive en Colombia, espera que las diferencias ideológicas se conviertan en motivo de persecución en un país como Estados Unidos.

Ramírez también dio a conocer que es importante hacer un llamado más amplio para visibilizar la cantidad de colombianos que enfrentan situaciones de de detenciones arbitrarias por parte de ICE en medio de procesos migratorios.

De igual manera, la representante aseguró que, de parte de la curul internacional, rechazan lo que está pasando con Beto Coral y espera que se aclare pronto su situación. “No podemos permitir que motivaciones políticas estén detrás de esta detención”, señaló.

“Es una cuestión de analizar muy detenidamente que hay una situación compleja en este caso y que hay motivaciones, posibles motivaciones políticas”, añadió Ramírez Boscán.

La representante señaló que protestar en Estados Unidos en contra de un candidato presidencial de Colombia (Abelardo de la Espriella) no es ilegal.

“Si una persona en condición irregular o en proceso de asilo o de exilio participa en una manifestación pacífica, eso no significa automáticamente en una imprudencia ni un delito, y esto podemos decir lo que está contemplado bajo la primera enmienda de Estados Unidos”, manifestó.

La funcionaria explicó que Coral no estaba en un proceso activo de ICE y el problema no fue protestar. “Él tenía un estatus de solicitud de asilo y si la protesta derivó en una conducta sancionable, eso se debe investigar y garantizar el debido proceso”, señaló.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 15:04 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: