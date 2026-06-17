Beto Coral, capturado en Estados Unidos por agentes de inmigración

Al final del consejo de ministros de este martes 17 de junio, el presidente Gustavo Petro confirmó la captura del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos.

El mandatario, además, solicitó a la Cancillería actuar ante lo que considera una “persecución política”, por lo que ofreció traerlo de vuelta al país o interceder por él ante la justicia estadounidense.

Sin embargo, aún no se conocen detalles de los motivos específicos de su captura.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por el periodista Daniel Coronell quien, a través de su cuenta de X, contó que, por medio de una llamada, Beto Coral le contó que agentes de inmigración estadounidenses lo estaban capturando en Arizona, mientras se encontraba con su hijo menor de edad, “aparentemente con la intención de deportarlo”.

Posteriormente, el periodista compartió imágenes del momento en el que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Coral.

El también excandidato al Congreso, tendría la posibilidad de apelar la decisión, o elegir la auto deportación.

Sin embargo, Daniel Coronell también indica que uno de los agentes le habría dicho a Beto Coral que la orden de capturarlo vendría directamente del secretario de Estado, Marco Rubio.