¿Habrá ciclovía en Bogotá este domingo 21 de junio? Esto dijo la Alcaldía Mayor

Este domingo 21 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que elegirá de manera definitiva al nuevo presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

Por ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó a todos los capitalinos que durante esta nueva jornada electoral no habrá operación de la ciclovía en la ciudad.

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Mencionando que la suspensión aplicaría sobre la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la red del gran parque lineal de la capital.

De acuerdo a la información oficial, esta medida tiene la finalidad de garantizar de mejor manera las labores logísticas, operativas y de movilidad del Distrito durante la celebración de los nuevos comicios presidenciales y así aportar “al desarrollo del proceso democrático en Bogotá”.

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¿Cuándo volverá a funcionar la ciclovía en Bogotá después de las elecciones de segunda vuelta presidencial?

Según la información suministrada por el Distrito, este espacio, reconocido como uno de los puntos de encuentro de recreación y actividad física más importantes del país, retomará su operación habitual el domingo 28 y el lunes festivo 29 de junio.

“Y así seguir promoviendo el disfrute seguro del espacio público y la actividad física en el Distrito Capital”, señaló la entidad.

A su vez, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invitó a todos los ciudadanos a consultar con tiempo su puesto de votación, haciendo énfasis en la importancia de participar de estos nuevos comicios.

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¿Cómo consultar su puesto de votación en Bogotá?

Pues bien, conocer su puesto de votación es muy sencillo y, además, lo puede hacer por medios digitales siguiendo este paso a paso.

Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional haciendo clic en este enlace: https://www.registraduria.gov.co/-Electoral-797-.html o escribir en la barra de búsqueda www.registraduria.gov.co.

o escribir en la barra de búsqueda Una vez usted haga clic allí, busque el apartado que dice ‘Consulte su lugar de votación’.

Allí le aparecerá la página en donde debe escribir su documento de identidad y verificar el código captcha.

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¿Cómo consultar si fue seleccionado para ser jurado de votación en las elecciones presidenciales 2026?

Ahora, así como se tienen derechos, los colombianos en materia electoral también tienen deberes; uno de estos es cuando se es seleccionado como jurado de votación, en donde se deberá, entre otras cosas, velar porque el ejercicio democrático sea transparente.

Le contamos, por ello, cómo puede consultar si usted fue seleccionado para ser jurado de votación para estas elecciones presidenciales 2026.

Lo primero que debe hacer es ingresar a este link: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion?tipo=jurado

Allí deberá digitar su cédula de ciudadanía y verificar el código captcha.

Haga clic en ‘Consultar’.

Una vez que dé clic en ‘consultar‘, le saldrá si fue designado o no como jurado de votación para las presidenciales 2026.

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