¿Cambia el pico y placa en Cartagena durante mitad de año 2026? Distrito aclara horarios y rotación
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) confirmó que se mantiene la medida con los horarios establecidos en el Decreto 0015 de 2026.
La Alcaldía Mayor de Cartagena, en articulación con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), definió a través del Decreto 0015 de 2026 las reglas para el pico y placa de vehículos particulares. La norma rige en todas las vías del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena a toda clase de vehículos particulares.
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Durante la temporada turística comprendida desde el 12 de junio al 7 de agosto de 2026, han surgido dudas sobre posibles cambios en la medida del pico y placa.
Al respecto, el DATT aseguró que no habrá medida especial por 24 horas, lo que significa que el pico y placa se mantiene con los horarios establecidos. Es decir, de lunes a viernes (excepto los festivos), de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
“¡Atención Cartagena, NO HAY MEDIDA DE PICO Y PLACA POR 24HRS! Es falso que el pico y placa opere durante las 24 horas. La medida se mantiene con los horarios establecidos en el Decreto 0015 de 2026″, aclaró la entidad.
Vigencia y horarios de la restricción
La medida de restricción de circulación actual estará vigente hasta el 22 de enero de 2027. Operará de lunes a viernes, exceptuando los días festivos. Los horarios establecidos para los vehículos particulares son de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Para los vehículos tipo motocicleta, la restricción general de “Pico y Placa” operará en un horario extendido de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
Esquema de rotación por placas
La medida del pico y placa para vehículos particulares funcionará de acuerdo con el último dígito de la placa, distribuida en cuatro rotaciones a lo largo del año:
Primera rotación (16 de enero al 27 de marzo de 2026):
- Lunes (5-6)
- Martes (7-8)
- Miércoles (9-0)
- Jueves (1-2),
- Viernes (3-4)
Segunda rotación (30 de marzo al 27 de junio de 2026):
- Lunes (7-8)
- Martes (9-0)
- Miércoles (1-2)
- Jueves (3-4)
- Viernes (5-6)
Tercera rotación (30 de junio al 2 de octubre de 2026):
- Lunes (9-0)
- Martes (1-2)
- Miércoles (3-4)
- Jueves (5-6)
- Viernes (7-8)
Cuarta rotación (5 de octubre de 2026 al 22 de enero de 2027):
- Lunes (1-2)
- Martes (3-4)
- Miércoles (5-6)
- Jueves (7-8)
- Viernes (9-0)
Restricción nocturna para motocicletas
El decreto en mención también mantiene la restricción nocturna para motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje (cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna). Esta medida rige de 11:00 p. m. a las 5:00 a. m. del día siguiente.
La norma establece que en esta restricción quedan excluidos los ciudadanos que laboren en empresas y comercios, siempre que no coincidan con la restricción de circulación por rotación adoptada en el artículo 7º del Decreto.
El Distrito añadió que también se restringe la circulación, como conductores o acompañantes, de menores de 12 años y mujeres en estado de gestación en motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con motor de combustión interna.
Multa por infringir la medida del pico y placa en Cartagena
Los conductores que infrinjan las medidas de restricción serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y el vehículo será inmovilizado, conforme al Código C14 de la Ley 1383 de 2010.
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...