Gobernador de Antioquia visitó las poblaciones afectadas por denuncias de constreñimiento

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó y se reunió con las autoridades locales del Norte de Antioquia, donde se han recibido denuncias de constreñimiento electoral y el direccionamiento para los electores durante la segunda vuelta presidencial.

Haciendo ese seguimiento a las denuncias, se realizaron consejos de seguridad y reuniones con las entidades estatales para frenar ese tipo de amenazas contra una jornada democrática libre y transparente.

El mandatario seccional visitó Campamento y San Andrés de Cuerquia, localidades donde se han centrado esas presiones de los grupos armados ilegales, especialmente de las disidencias de las FARC.

Hay presencia del ejército.

Explicó el mandatario seccional que “en estos tres municipios: Campamento, San Andrés de Cuerquia y Angostura, que fue visitado por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, es desde donde han procedido más denuncias por constreñimiento electoral, puntualmente, criminales del frente 36 de las FARC, que en estas zonas también actúan en connivencia con el grupo armado organizado los de El Mesa”.

En los encuentros de seguridad se dieron instrucciones para garantizar una jornada democrática libre.

El gobernador agregó que “la Cuarta Brigada ya estuvo el fin de semana en Angostura y en estos 3 municipios es desde donde han procedido más denuncias por constreñimiento electoral, puntualmente criminales del frente 36 de las FARC, que en estas zonas también actúan en connivencia en alianza con el grupo armado organizado de los de El Mesa”.

Reuniones convocadas por los ilegales

Estos encuentros se dan luego de las denuncias que se conocieron sobre reuniones del pasado domingo, en las que el cabecilla de ese frente, alias “Primo Gay”, ordenó ese tipo de encuentros de manera simultánea en diferentes veredas entre las poblaciones de Campamento y Angostura en el norte de Antioquia.

Las indicaciones se cumplieron por intermedio de alias “Pimpón”, quien sería el responsable de generar el constreñimiento electoral, la carnetización de los campesinos que habitan esta zona y generar algunas amenazas de desplazamiento.

Actuar de las autoridades seccionales

En los encuentros del gobernador con las autoridades se analizaron este tipo de denuncias, donde los grupos armados convocan a la población civil a reuniones, los carnetizan y los presionan para revertir el resultado que hubo en primera vuelta en estos municipios.

Agregó el mandatario seccional que “los grupos armados presionan a la gente y la gente, por evitar un problema, prefiere no salir a votar. Hacen llamados para votar por el candidato que más les convendría a sus propósitos criminales”.

Baja participación electoral

Según explicaron desde la Gobernación de Antioquia, hay un dato que llama la atención e ilustra esta situación, y es la baja participación electoral: en Campamento votó menos del 30 por ciento del censo electoral, mientras que en San Andrés de Cuerquia fue cerca del 40 por ciento.

Estas cifras son indicadores que están muy por debajo del promedio nacional de votación.

Sobre este tema aseguró el gobernador que “es una señal muy clara; el problema que estoy destacando es la baja participación electoral en municipios como Campamento, donde vota menos del 30% de la población habilitada, eso es menos de la mitad del promedio nacional. En municipios como San Andrés de Cuerquia, el porcentaje apenas supera el 30%, lo que es claramente indicativo de que grupos armados organizados presionan a la gente y la gente, por evitarse un problema”.

Concluyó Andrés Julián Rendón que ha hecho una solicitud a todos los miembros de la Policía y el Ejército Nacional que serían los responsables de custodiar las elecciones, para que estén atentos a garantizar el derecho al voto y la tranquilidad de una jornada democrática libre el próximo domingo, 21 de junio.

Convocatoria para votar

La convocatoria que hizo el gobernador es de salir a votar: “Es la mejor forma de quitarnos de encima esta pesadilla de connivencia entre grupos criminales y gobierno, como ustedes mismos lo han denunciado, pero además es la mejor forma de honrar la labor de soldados, policías, personal de la registraduría que tanto hace por garantizarnos este certamen democrático”.