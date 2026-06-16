Otro cadáver es encontrado en el río Medellín y eleva a 17 los casos en lo que va del año

Medellín, Antioquia

Un nuevo cuerpo fue hallado en el río Medellín, sumándose a los 17 cuerpos recuperados en lo que va del año en este afluente, de los cuales 10 corresponden a la capital antioqueña. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio, en medio de un panorama en el que ya se han confirmado tres casos entre los hallazgos totales.

El cadáver, correspondiente a un hombre de entre 35 y 40 años según los primeros rasgos físicos establecidos, presenta una herida por arma cortopunzante. La Policía Metropolitana avanza en la identificación plena de la víctima y en las verificaciones iniciales que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte. Por ahora, el caso queda catalogado como homicidio por establecer.

Contexto de los hallazgos en el río Medellín

De los 17 cuerpos recuperados en el río Medellín durante 2026, 10 han sido encontrados en el área de Medellín. De estos, las autoridades han establecido que tres corresponden a homicidios, mientras que el resto de los casos continúan en investigación para determinar las causas exactas de la muerte.

El reciente hallazgo se suma a esta tendencia y mantiene en alerta a las autoridades, que priorizan la identificación de la víctima y el esclarecimiento de los móviles detrás del aparente homicidio. Las labores investigativas continúan con el fin de determinar la identidad completa de la persona y establecer responsabilidades.

Las autoridades han señalado que seguirán trabajando en la recuperación y análisis de cualquier evidencia que permita avanzar en los casos pendientes, con el objetivo de brindar respuestas a las familias y garantizar la seguridad en la zona.