Fotomultas siguen vigentes: autoridades aclaran alcance de investigación del Gobierno.

Las autoridades de tránsito del país salieron a aclarar el alcance del anuncio realizado por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte sobre presuntos incumplimientos en la operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones de tránsito, conocidos como SAST o sistemas de fotomultas.

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A través de un comunicado, el Comité de Representación del Capítulo Técnico de Autoridades de Tránsito aseguró que los organismos mencionados en la investigación colaborarán plenamente con las actuaciones administrativas adelantadas por las autoridades competentes. Sin embargo, enfatizaron que el proceso apenas se encuentra en curso y que, en varios casos, las entidades señaladas aún no han sido notificadas formalmente.

Uno de los puntos que más recalcaron las autoridades es que el anuncio del Gobierno no significa que los comparendos impuestos recientemente pierdan validez.

“Las órdenes de comparendo emitidas continúan vigentes y los ciudadanos deben seguir los mecanismos legales establecidos si desean impugnarlas”, señalaron.

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En ese sentido, hicieron un llamado a no interpretar la investigación como una autorización para dejar de pagar multas de tránsito o desconocer las normas de movilidad.

El Comité también recordó que las decisiones relacionadas con sanciones y comparendos corresponden exclusivamente a las autoridades de tránsito competentes, de acuerdo con la Constitución y el Código Nacional de Tránsito.