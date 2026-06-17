Estarán suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales en Bogotá por elecciones

El próximo domingo, 21 de junio, se desarrollará en Colombia la segunda vuelta presidencial, en la que los colombianos elegirán entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Debido a la importancia de este evento, los municipios han tomado diferentes decisiones.

En ese sentido, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que este fin de semana del 20 y 21 de junio estarán suspendidas las visitas a los senderos de los cerros orientales, por lo que los ciudadanos no podrán realizar actividades como senderismo.

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Esta decisión, de acuerdo con la entidad, se toma debido a que las unidades policiales se dispondrán a los procesos de alistamiento y desarrollo de la jornada de elecciones de segunda vuelta presidencial. Cabe mencionar que más de 11.000 policías estarán desplegados por toda la ciudad.

La operación en los senderos se retomará el martes 23 de junio. “Agradecemos la comprensión e invitamos a los interesados a programar su visita en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la del Acueducto”, dice la entidad a través de un comunicado.

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Este aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés. Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha. “En caso de no poder asistir, la invitación es cancelar con anticipación la reserva y así darles a más personas la oportunidad para visitar los senderos”, explica la EAAB.