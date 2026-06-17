Juan Guillermo Cuadrado envió sentido mensaje a la Selección Colombia previo al debut en el Mundial

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores históricos de la Selección Colombia. De hecho, el antioqueño es el tercer futbolista con más partidos en la Tricolor (116), por detrás de David Ospina (131) y James Rodríguez (126), y delante de otros grandes nombres como Carlos ‘Pibe’ Valderrama o Radamel Falcao García.

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Si bien Cuadrado inició el proceso de Néstor Lorenzo, disputando los primeros amistosos y el juego inicial de la Eliminatoria al Mundial ante Venezuela, no volvió a ser tenido en cuenta desde esa primera convocatoria rumbo a la Copa del Mundo. El antioqueño bajó su nivel, además de pasar por unas lesiones, y su nombre no ha aparecido en otros llamados.

Cuadrado, entre el aliento a la Selección Colombia y el mensaje político

Si bien no ha sido tenido en cuenta en los últimos años, Cuadrado siempre muestra su apoyo a la Selección Colombia con mensajes de aliento en las redes sociales. Antes del debut de la Tricolor contra Uzbekistán en el Mundial, publicó unas nuevas palabras para la selección, así como lo mezcló con mensaje de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de junio.

“Se llegó el gran día. No solo por que inicia el Mundial de nuestra amada selección. Si no porque el destino de COLOMBIA se define este fin de semana en las elecciones, y esta camiseta representa el país que amamos con todo el corazón”, se lee inicialmente en su mensaje publicado en Instagram.

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“Que Dios bendiga nuestra selección y que Dios bendiga nuestra patria querida. Que el príncipe de paz derrame su paz sobre nuestra nación y nos de su bendición. VAMOS COLOMBIA Estás en las manos de nuestro SEÑOR JESUCRISTO REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”, agregó la publicación acompañado de fotos con la camiseta de la Tricolor y una del grupo actual de jugadores que está en el Mundial 2026.