EPS intervenidas le deben más de 7 billones de pesos a la red hospitalaria de Antioquia

Medellín

La Secretaría de Salud de Antioquia alertó por la grave crisis que afronta el sistema de salud del departamento y aseguró que se debe a las fallidas intervenciones del Gobierno nacional.

La alarma también surge por el cierre definitivo de más de 1.700 servicios de salud en el departamento, pese a que la Gobernación de Antioquia ha invertido más de 445 mil millones de pesos para sostener la red.

La ejecución de las intervenciones de las Entidades Promotoras de Salud por parte del Gobierno Nacional ha generado, según indican desde la dependencia de la Gobernación de Antioquia, un “colapso operativo, desfinanciamiento de las IPS y, lo más grave, una vulneración sistemática del derecho a la salud de los antioqueños”.

Usuarios de las EPS intervenidas

Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social en Antioquia: “Más de la mitad de la población depende de EPS intervenidas”. Savia Salud (1,9 millones de usuarios), Nueva EPS (1,2 millones de afiliados) y Coosalud (860 mil usuarios). La intervención del Gobierno, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, a estas entidades derivó en un aumento descontrolado de la cartera y, por consiguiente, en un deterioro de la atención a los pacientes”.

Las EPS intervenidas con mayor deuda

Indicaron desde esta dependencia que, según el Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO, en 2022, la deuda de Nueva EPS alcanzaba los 1,1 billones y este año alcanza los 4,6 billones de pesos.

En Savia Salud se pasó de 700 mil millones a 1,9 billones de pesos, respectivamente; mientras que Coosalud se pasó de 66 mil millones de pesos a cerca de 500 mil millones de pesos este año.

La secretaria agregó que “la crisis del sistema de salud es el resultado de decisiones no tomadas con oportunidad y este Gobierno Nacional aumenta sin tener en cuenta el sufrimiento de los pacientes y las necesidades que están teniendo nuestros hospitales, sobre todo aquí en Antioquia”.

Actualmente, la red de Instituciones Prestadoras de Servicios tiene serias dificultades y ello ha forzado el cierre definitivo de 1.787 servicios entre 2022 y 2026, con especial preocupación en la disponibilidad de camas pediátricas y maternas, indicaron desde la Gobernación de Antioquia.

Urgencias colapsadas

Los servicios de urgencias y lugares de atención actualmente están colapsados en este departamento debido a la falta de capacidad resolutiva de las EPS.

En el presente se reporta una sobreocupación promedio del 125 por ciento en los servicios de urgencias, con algunos centros hospitalarios que superan el 250 por ciento, de acuerdo con datos del Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias y Desastres, CRUEE.

Remisiones afectadas

Durante los más recientes cuatro años, los pacientes pasaron de esperar máximo 36 horas para ser remitidos a 4 días en el presente, esto debido a las demoras, especialmente por parte de la Nueva EPS, esto basado en la información reportada por la red hospitalaria pública y privada a la Secretaría de Salud e Inclusión Social.

En este momento son 252 pacientes los que están a la espera de una remisión, de los cuales hay una concentración crítica en Savia Salud con 81 casos y la Nueva EPS con 77 casos.

Recursos del gobierno seccional

Desde la Gobernación de Antioquia destacaron que desde el año 2022 se han invertido 445 mil millones de pesos en la red hospitalaria pública, de los cuales 245 mil millones de pesos han sido ejecutados solo en la actual administración, destinados a infraestructura, dotación médica y fortalecimiento institucional.