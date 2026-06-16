Pantallas gigantes llegarán a las comunas y corregimientos de Medellín para ver a la ‘Sele’

Medellín

La fiesta del Mundial de Fútbol no se concentrará en un solo punto de Medellín; se tomará de manera simultánea cada rincón de la capital antioqueña. La Alcaldía de Medellín confirmó que, además de la Fan Zone principal, los ciudadanos podrán disfrutar de forma gratuita de pantallas gigantes que se instalarán en las 16 comunas y los 5 corregimientos del distrito, garantizando que toda la ciudad vibre con los partidos de la ‘Sele’.

Esta estrategia de descentralización busca que las familias compartan alrededor del deporte en sus propios entornos comunitarios. Para asegurar el orden y la tranquilidad en los barrios, cada uno de los puntos de transmisión contará con el acompañamiento permanente de servidores públicos y disponibilidad de servicios de ambulancia, creando entornos seguros y de convivencia ciudadana.

¿Dónde se podrán ver los partidos de la ‘Sele’?

Para garantizar que ningún ciudadano se quede sin vivir las emociones del Mundial, las pantallas gigantes estarán ubicadas en los siguientes escenarios estratégicos:

Comunas de Medellín (Zonas urbanas)

Comuna 1 (Popular): Estación del Metrocable Santo Domingo.

Estación del Metrocable Santo Domingo. Comuna 2 (Santa Cruz): Cancha La Frontera.

Cancha La Frontera. Comuna 3 (Manrique): Cancha Cubierta Parque Gaitán.

Cancha Cubierta Parque Gaitán. Comuna 4 (Aranjuez): Parque del Calvario.

Parque del Calvario. Comuna 5 (Castilla): Parque Juanes de la Paz.

Parque Juanes de la Paz. Comuna 6 (Doce de Octubre): Parque Biblioteca Gabriel García Márquez.

Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. Comuna 7 (Robledo): Cancha Polideportiva Cubierta Córdoba.

Cancha Polideportiva Cubierta Córdoba. Comuna 8 (Villa Hermosa): Parque de Villa Hermosa.

Parque de Villa Hermosa. Comuna 9 (Buenos Aires): Cancha Cubierta Alejandro Echavarría.

Cancha Cubierta Alejandro Echavarría. Comuna 10 (La Candelaria): Parque de Boston.

Parque de Boston. Comuna 12 (La América): Parque de La Floresta.

Parque de La Floresta. Comuna 13 (San Javier): Cancha Antonio Nariño.

Cancha Antonio Nariño. Comuna 14 (El Poblado): Plazoleta de la estación del Metro El Poblado.

Plazoleta de la estación del Metro El Poblado. Comuna 15 (Guayabal): Cancha Cubierta Campo Amor.

Cancha Cubierta Campo Amor. Comuna 16 (Belén): Unidad Deportiva Belén Rincón.

Corregimientos de Medellín (Zonas rurales)

San Sebastián de Palmitas: Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya.

Institución Educativa Héctor Rogelio Montoya. San Cristóbal: Cancha La Loma.

Cancha La Loma. San Antonio de Prado: Parque Principal.

Parque Principal. Altavista: Centralidad Casa de Gobierno.

Centralidad Casa de Gobierno. Santa Elena: Centralidad Casa de Gobierno.

El Coliseo Iván de Bedout será “La Casa de la Sele”

Paralelamente a las pantallas en los barrios, Medellín operará como sede oficial de “La Casa de la Sele”, la estrategia de fanzones impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol que también se replicará en Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

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El epicentro de esta experiencia será el Coliseo Iván de Bedout (Comuna 11 - Laureles-Estadio), un espacio gratuito y de calidad donde se espera una asistencia promedio de 8.000 personas por jornada. Las proyecciones de las autoridades locales indican que la cifra podría ascender a los 12.000 hinchas para el decisivo encuentro entre Colombia y Portugal.