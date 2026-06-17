UIAF denunciará ante la Fiscalía un “entramado criminal” para “desfalcar recursos de la salud”: más

El director de la UIAF, Wilmar Mejía, anunció este martes que tiene un informe de 130 páginas que “dan cuenta de un entramado criminal, al interior del sistema de salud”, que interpondrá como denuncia ante la Fiscalía General.

Durante el consejo de ministros, el funcionario señaló que esto tiene que ver con una de las EPS más importantes que hay en el país y agrupa por lo menos 3.5 millones de colombianos.

Mejía afirmó que esto involucra a muchos actores dentro del sistema.

“Es la primera vez que un director de la UIAF el día de mañana se va acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 160 actores en una red que ha generado una estructura para desfalcar los recursos de la salud, no solo los pagos de UPC, sino también otros recursos que ingresan al sistema”, aseveró.

Según explicó el director, esos recursos habrían sido desviados masivamente mediante triangulación financiera hacia fiducias de inversión, por lo que probablemente, hay entidades financieras involucradas en el “entramado”.