El municipio más turístico del Quindío se prepara para afrontar el Fenómeno de El Niño

Armenia

Sin duda uno de los municipios más visitados del país es el de Salento por su arquitectura y las palmas de cera en el Valle de Cocora por eso ante el anuncio de la llegada del Fenómeno de El Niño refuerzan las medidas para garantizar el agua ante la alta afluencia de turistas.

Al respecto el alcalde del municipio padre del Quindío, Santiago Ángel Morales dio a conocer que establecen las acciones preventivas para fortalecer la protección de las fuentes hídricas y así evitar afectaciones en el suministro.

Mencionó que llevan dos años donde no han tenido interrupción en el servicio a través del acueducto municipal y por eso espera que en el marco de las condiciones climáticas extremas que se prevé no exista dificultad.

“Definitivamente este fenómeno de El Niño estamos esperando que con la ayuda de Dios no nos afecte mucho a nuestras fuentes de agua. En nuestro municipio llevamos 2 años donde le hemos logrado la consecución directa y no tener interrupciones a través de del acueducto de nuestro municipio y esperamos que esta no sea la la excepción“, mencionó.

Resaltó que llevan a cabo el mantenimiento de los tanques de almacenamiento y han instalado sedimentarios en las partes altas en compañía de Empresas Públicas del Quindío que es la prestadora del servicio público en el municipio.

“Los tanques de almacenamiento están están al día, los tanques de almacenamiento le hemos hecho mantenimiento, a las dos instalados sedimentadores en las partes altas para que no tengamos afectaciones. Eso todo en compañía de las empresas públicas del Quindío para que podamos suplir esa necesidad y pasar en calma y con el acueducto en esta temporada", dijo.

Indicó que fortalecerán las campañas pedagógicas en el uso racional del agua tanto para propios como para visitantes.