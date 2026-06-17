Dos muertos en ataque sicarial en Armenia, entre las víctimas se registra un menor de edad

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Armenia

Aumenta la criminalidad en la capital quindiana donde en las últimas horas se registró un doble homicidio en inmediaciones del Estadio Centenario donde fueron asesinados Óscar Adolfo Suárez Osorio, de 23 años y un menor de 16 años de edad.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien manifestó que la Policía realizó el seguimiento una vez se generó la situación, sin embargo, los sicarios que se movilizaban en una motocicleta lograron huir.

“Anoche la Policía Nacional en una reacción oportuna logró hacer seguimiento de dos personas que se transportaban en una moto, que fueron los autores materiales del hecho. En la persecución, las personas lograron evadirse en el sector del Santa Fe", mencionó.

Fue enfático en afirmar que los hechos son materia de investigación, pero de acuerdo con la información inicial el caso estaría relacionado con ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes.

En cuanto al menor de 16 años que falleció en el ataque sicarial, explicó que desafortunadamente se encontraba en la zona y quedó en medio de la balacera.

“De los dos hechos conforme a las versiones iniciales están relacionados de nuevo con tema de de microtráfico en esta zona del estadio centenario, de acuerdo a estas informaciones y versiones de otras personas, el tema del menor fue que desafortunadamente estaba en el sitio cuando se inició la balacera, entonces es la información que se tiene hasta el momento de este hecho", señaló.

Dijo que justo hace unos días se llevó a cabo un comando situacional sobre este sector de la ciudad donde lograron la incautación de estupefacientes tras los registros correspondientes.

Además, destacó que intensifican los allanamientos en las zonas donde se evidencia la comercialización de estupefacientes y con las labores de inteligencia continúan trabajando en la desarticulación de las bandas criminales.

“De igual manera, la policía y su policía judicial, tanto Sijin como CTI están haciendo allanamientos a los sitios donde se distribuye estupefacientes, se vende estupefacientes y con labores de inteligencia se sigue desarticulando las diferentes redes que se encargan de la distribución, reclutamiento y demás de menores, adultos y todo para el tema de estupefacientes", destacó.

A la fecha ya son 57 homicidios registrados en la ciudad superando el mismo periodo del año anterior con ocho casos más.