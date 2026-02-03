$98.000 millones de derrama económica dejó el turismo en cinco municipios del Quindío

Armenia

98.000 mil millones de pesos en derrama económica dejo la pasada temporada turística en solo ocho días y en cinco municipios del Quindío según estudio de la Cámara de Comercio de Armenia.

La entidad gremial realizó encuestas tanto a turistas como a comerciantes del turismo en cinco municipios Salento, Filandia, Buenavista, Pijao y Córdoba entre finales de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026, ocho días en total.

Según datos de Migración Colombia, en el año 2025 un total de 33.997 extranjeros llegaron al país y eligieron al Quindío como destino principal de su visita de los cuales un 90.5% lo hizo con fines turísticos.

Después de Estados Unidos y España, Ecuador es el país de origen desde donde más visitantes arribaron al departamento como destino principal, mostrando una clara relación potencial entre el país fronterizo y Colombia.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia, el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada señaló “Si hablamos de turismo, tu tenemos una algo muy importante, una derrama económica de 98.000 millones de pesos, cerca de 25 millones de dólares únicamente, hablando de 8 días y únicamente hablando de cinco municipios y parques temáticos, o sea, no en todo el Quindío, quiere decir eso que la derrama económica es mucho mayor.

Visita de Turistas

Las visitas nacionales fundamentalmente ha sido Antioquia, primero, Cundinamarca, Antioquia, Valle y ha crecido nuestras zonas vecinas que es bien importante. Y si miramos desde el punto de vista de extranjeros, Estados Unidos, España y Ecuador son los que más vinieron aquí, siendo Ecuador un crecimiento importante, además porque es una economía dolarizada.

¿Qué dijo el turista?

Si miramos la satisfacción del turista, más del 90%, 95% quedaron satisfechos con el departamento del Quindío, eso es muy importante y de los empresarios más de un 60% o cerca de un 60% manifestaron que les fue bien o mejor, falta un porcentaje también que necesitamos que puedan mejorar eh el tema de sus ventas.

La tecnología ha fortalecido mucho la parte comercial, los empresarios manifestaron que recibieron y además los turistas pagos transaccionales a través de los diferentes mecanismos tecnológicos, eso es importante.

Y como siempre nuestro destino es un destino familiar, un destino que viene por tierra cerca del 90% por avión el 10% y eso hace que sea muy importante para nosotros el tema de seguridad, de vías de comunicación entre otros aspectos.

Municipios más visitados en Quindío

Nuestros municipios son el atractivo fundamental del departamento del Quindío. No hay duda de que Filandia y Salento son fundamentales y ha crecido igualmente municipios de la cordillera. Si miramos, por ejemplo, el tema de Salento, en 8 días cerca de 42400 vehículos circularon. Y si miramos Filandia, cerca de 48000 automóviles circularon.

De acuerdo con el promedio de personas por vehículo utilizado, se estima que, en 8 días de medición en los municipios de Salento, Filandia, Buenavista, Córdoba y Pijao pudieron movilizarse en los 8 días de medición 285.190 personas

Resultados para el comercio

Migrando el tema ya comercial, nuestras encuestas dieron que cerca de un 61% de nuestros empresarios manifestaron que fue igual o mejor. Tuvieron algunas dificultades que creen que las ventas se bajaron fundamentalmente por el tema del clima que fue bastante fuerte en ciertos días y se quejan se quejan fundamentalmente de ventas ambulantes.

Este año no hubo mayor queja realmente el tema de circulación de transporte, sabiendo que en ciertos momentos en Salento y Finlandia tuvimos también dificultades.

Como conclusión digamos que una temporada buena, una temporada interesante, con buena con buena derrama económica, con algunos temas por mejorar, pero fundamentalmente una temporada que le da al Quindío una un buen, respiro económico a los empresarios y a los ciudadanos.