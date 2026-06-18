Jueves 18 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los parques principales de los municipios del Quindío vibraron con el triunfo de la Selección Colombia, en la foto parque de Montenegro. Foto: Cortesía alcaldía de Montenegro

Armenia

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En Armenia ofrecen 10 millones de pesos de recompensa para quien, de información sobre los autores del doble homicidio ocurrido en las últimas horas, entre las víctimas un menor de 16 años de edad

Así lo anunció el alcalde de la capital del Quindío, James Padilla García que señaló que, frente al doble homicidio registrado en las últimas horas en Armenia, el alcalde anunció una recompensa de hasta $10 millones para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables.

En articulación con las autoridades competentes, avanzan las investigaciones para esclarecer estos hechos. Toda información será manejada bajo absoluta

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Aumenta la criminalidad en la capital quindiana donde en las últimas horas se registró un doble homicidio en inmediaciones del Estadio Centenario, A la fecha ya son 57 homicidios registrados en la ciudad superando el mismo periodo del año anterior con ocho casos más.

En el hecho fue asesinado Óscar Adolfo Suárez Osorio, de 23 años y un menor de 16 años de edad identificado como Johan Esteban García

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el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que la Policía realizó el seguimiento una vez se generó la situación, sin embargo, los sicarios que se movilizaban en una motocicleta lograron huir. Fue enfático en afirmar que los hechos son materia de investigación, pero de acuerdo con la información inicial el caso estaría relacionado con ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes.

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En cuanto al menor de 16 años que falleció en el ataque sicarial, explicó que desafortunadamente se encontraba en la zona y quedó en medio de la balacera. Dijo que justo hace unos días se llevó a cabo un comando situacional sobre este sector de la ciudad donde lograron la incautación de estupefacientes tras los registros correspondientes.

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La Policía Quindío, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal, logró la captura por orden judicial de un hombre de 28 años de edad por el delito de homicidio, en la calle 21 con carrera 12 sector Centro del municipio de Armenia.

Este resultado se da tras un riguroso proceso investigativo adelantado por las autoridades, relacionado con los hechos ocurridos el pasado 9 de abril de 2026 en el barrio La Mariela de Armenia, donde perdió la vida el ciudadano Jhon Hebert Castro Montoya, en medio de una riña con arma cortopunzante.

Más información Miércoles 17 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Durante el desarrollo de la investigación que tuvo una duración de dos meses, los uniformados lograron recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física suficientes, los cuales permitieron que la Fiscalía General de la Nación solicitara y obtuviera ante un juez penal municipal con función de control de garantías, la respectiva orden de captura, la cual se hizo efectiva mediante actividad policial en la ciudad.

Es importante mencionar que el capturado presenta anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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La Policía del Quindío en desarrollo de la estrategia operacional “Júpiter”, logra la captura en flagrancia de un hombre de 52 años de edad, por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El procedimiento se llevó a cabo por parte de uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Criminal, en el barrio Rincón Santo del municipio de Circasia.

Durante el operativo, se logró una importante incautación de varias armas de fuego, que estarían siendo utilizadas para el fortalecimiento de estructuras criminales.

Entre los elementos hallados se encuentran un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, un arma de fabricación artesanal tipo revólver calibre 38, una escopeta calibre 20 y una caja de munición con 51 cartuchos.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el capturado presuntamente se dedicaba a la venta y alquiler de armas de fuego a organizaciones criminales dedicadas al sicariato en el departamento del Quindío, especialmente en la ciudad de Armenia.

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Operativos ‘Armenia más segura’ dejaron más de 400 personas registradas y tres establecimientos suspendidos

En ejecución de la estrategia ‘Armenia más segura’ se informó que los controles efectuados dejaron como balance el registro de 435 personas y 283 vehículos, además de la suspensión temporal de la actividad económica de cuatro establecimientos comerciales por incumplimiento de la normatividad vigente.

De esta forma, la Alcaldía de Armenia y su Secretaría de Gobierno y Convivencia fortalecen las acciones de seguridad, vigilancia y control en diferentes sectores de la ciudad mediante estos operativos, que son parte de la iniciativa que responde a las solicitudes y necesidades manifestadas por la comunidad en materia de convivencia y prevención del delito.

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Los operativos se desarrollaron en los sectores de La Patria, San José, La Isabela y el entorno del estadio Centenario, con la coordinación de la dependencia municipal y con el apoyo de los gestores de convivencia, la Policía y el Ejército Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social, el grupo de Bienestar Animal y la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta.

En materia de movilidad y control ciudadano, las autoridades impusieron 110 órdenes de comparendo e inmovilizaron 20 motocicletas, como parte de las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas y mejorar las condiciones de seguridad en estos sectores.

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Con la participación de organismos de socorro, representantes de las alcaldías de los 12 municipios, gremios turísticos, autoridades de tránsito y seguridad, el Gobierno del Quindío lideró el Comité Departamental de Seguridad Turística, un espacio de articulación institucional orientado a coordinar las acciones que permitirán garantizar una temporada vacacional de mitad de año segura, organizada y con capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Durante la jornada, las diferentes entidades socializaron sus planes de contingencia en materia de movilidad, salud, seguridad y atención al turista. Desde municipios con alta afluencia de visitantes, como Salento, se dieron a conocer medidas especiales para el control del flujo turístico, regulación del tránsito, puntos de información bilingüe y acompañamiento permanente de organismos como Policía, Ejército, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos y autoridades ambientales.

Según explicó el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Salento, Edison Hernán Espinosa García, el trabajo articulado entre el departamento y los municipios permitirá ofrecer una mejor experiencia a los viajeros y fortalecer la seguridad en los principales atractivos turísticos.

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Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez, anunció el fortalecimiento de los controles viales, la vigilancia en establecimientos hoteleros y la protección de los entornos turísticos y ambientales del departamento.

Asimismo, destacó que una de las prioridades será la prevención de delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a riesgos relacionados con la explotación sexual comercial y el trabajo infantil, acciones que se desarrollarán de manera coordinada con las demás instituciones presentes en el comité.

La secretaria de Turismo, Industria y Comercio, Juana Camila Gómez Zamorano, reiteró que el Quindío se encuentra preparado para recibir a propios y visitantes con una amplia estrategia de promoción, prevención y acompañamiento. Entre las acciones previstas se destacan jornadas de bienvenida en los accesos al departamento, muestras de café y gastronomía, campañas contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA), así como actividades de sensibilización frente a la alerta por sarampión.

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En Armenia anuncian la creación de una bolsa de incentivos para apoyar la llegada de aerolíneas interesadas en operar nuevas nacionales e internacionales por el aeropuerto Internacional El Edén, que movilizó más de 680.000 pasajeros durante el último año

Reunión con la Aeronáutica Civil para definir incentivos con el objetivo de atraer aerolíneas, entre los compromisos del comité de conectividad aérea en Armenia

Con la salida de la aerolínea Spirit el aeropuerto internacional El Edén de Armenia perdió la conectividad aérea internacional por lo que las autoridades y gremios vienen trabajando con el fin de buscar alternativas ante la situación.

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En las últimas horas se llevó a cabo un nuevo comité de conectividad aérea con la visita del viceministro de turismo Juan Sebastián Sánchez quien destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la llegada de nuevas aerolíneas.

Manifestó que el llamado es a trabajar articuladamente entre la alcaldía, gobernación, gremios y el Gobierno Nacional para lograr que sean efectivas las estrategias que buscan traer beneficios al territorio y compensar los efectos del cierre de Spirit.

Destacó que tendrán un comité extraordinario para concretar compromisos respecto a los aportes de gremios y en cuanto al gobierno nacional dijo que el compromiso está ligado con establecer una mesa en Bogotá de la mano con la Aeronáutica Civil para generar las soluciones correspondientes.

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Del mismo modo, la secretaria de turismo del departamento Juana Camila Gómez dijo que es un espacio positivo para continuar avanzando en los procesos que permitan la llegada de aerolíneas.

Enfatizó que cuentan con el visto bueno de varias aerolíneas que están a la espera de actualizar los estudios de mercado donde es clave la información que suministrarán las entidades territoriales.

Resaltó que uno de los compromisos del comité está relacionado con establecer una reunión con la Aeronáutica Civil para definir los beneficios y que el aeropuerto internacional sea mucho más atractivo.

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Dijo que con la visita del viceministro se logró el compromiso de avanzar en las gestiones tanto a nivel nacional e internacional y una bolsa de incentivos por parte de Procolombia con el fin de que prontamente puedan operar aerolíneas en la terminal terrestre del departamento.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basado en datos la Aeronáutica Civil, solo en marzo de 2026, el Aeropuerto Internacional El Edén registró un crecimiento del 62 % en la llegada de pasajeros frente al mismo mes de 2025.

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En Armenia reforzarán la seguridad de cara a la segunda vuelta presidencial por el riesgo que se genera en medio de la polarización

Y es que ante los extremos políticos que se generan actualmente para las elecciones en segunda vuelta, las autoridades intensificarán las capacidades para garantizar la seguridad en la ciudad.

Asimismo, frente a advertencias sobre alteraciones del orden público que se han generado a nivel nacional, el secretario de Gobierno Carlos Arturo Ramírez manifestó que se preparan para la jornada electoral en articulación con el comandante de la Policía del departamento y del Batallón Cisneros, Fiscalía y Ministerio Público.

Dijo que es clave el diálogo permanente por eso se evalúan los riesgos antes, durante y después de las elecciones con el objetivo de que se genere el cubrimiento correspondiente para brindar las garantías a los votantes.

Hoy habrá un comité de seguimiento electoral municipal para definir detalles ad-portas de la jornada del próximo domingo 21 de junio.

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Empresas Públicas de Armenia EPA informa a la comunidad que continúa ejecutando trabajos de infraestructura sobre la carrera 21 entre calles 14 y 15, así como en la calle 15 entre carreras 21 y 21A, donde se realizará una intervención en un tramo aproximado de 40 metros.

Con el fin de garantizar el desarrollo seguro de las labores y minimizar las afectaciones a la movilidad, se implementó un cierre parcial por medias calzadas, permitiendo el tránsito controlado de vehículos en el sector intervenido.

Los conductores que se movilicen por la carrera 21 podrán continuar su recorrido y realizar el giro a la derecha por la calle 14. Sin embargo, el flujo vehicular sobre la carrera 21 en sentido norte presenta restricciones debido al avance de las obras.

La entidad invita a la ciudadanía a transitar con precaución, respetar la señalización instalada y atender las indicaciones del personal autorizado, contribuyendo así a la seguridad de conductores, peatones y trabajadores que participan en la ejecución de estos trabajos.

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Secretaría de Salud anunció controles y sanciones por venta irregular de sueros de rehidratación oral en Armenia

La Secretaría de Salud de la Alcaldía de Armenia encendió las alertas frente a la creciente comercialización y promoción inadecuada de sueros de rehidratación oral en establecimientos no autorizados, una práctica que contraviene la normatividad sanitaria vigente y que podría generar sanciones para quienes incumplan las disposiciones establecidas.

A través del área de Salud Pública y el programa de Seguridad Alimentaria, la dependencia municipal inició una campaña de sensibilización dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos de expendio de bebidas, con el fin de frenar la venta de estos productos como si se tratara de bebidas de consumo corriente.

“Estamos adelantando una labor preventiva y educativa para que los establecimientos conozcan la normatividad y eviten incurrir en prácticas que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Los sueros de rehidratación oral no son bebidas de consumo habitual y su comercialización está regulada por las autoridades sanitarias”, señaló Luis Fernando Quintero, referente de Alimentos y Salud Pública de la Alcaldía de Armenia.

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Las autoridades sanitarias recordaron que los sueros de rehidratación oral son productos destinados a atender condiciones específicas de salud y, por tanto, no pueden comercializarse junto a bebidas alcohólicas ni promocionarse en bares, gastrobares, eventos culturales, espectáculos públicos o escenarios deportivos.

Como parte de la estrategia, equipos técnicos de la Secretaría de Salud adelantarán visitas pedagógicas para socializar la normatividad vigente y orientar a los comerciantes sobre las restricciones existentes para la venta y publicidad de estos productos.

La Secretaría de Salud advirtió que, una vez finalice la etapa de sensibilización, se reforzarán las acciones de inspección, vigilancia y control en distintos sectores de la ciudad. Los establecimientos que continúen comercializando o promocionando estos productos en lugares no autorizados podrían enfrentar las medidas sanitarias y sanciones contempladas en la legislación vigente.

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El campo de paradas del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.º 8 en Armenia de la Octava Brigada Del Ejército fue el escenario de la ceremonia de transmisión de mando de esta unidad insignia para el Eje Cafetero, responsable de brindar apoyo a las tropas desplegadas en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.

Deja el cargo el teniente coronel Ronald Leonardo García Esquivel que estuvo al mando durante 18 meses de gestión, y el nuevo comandante es el teniente coronel Juan David Pedraza.

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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), reafirma su compromiso con el desarrollo de una infraestructura vial más eficiente, equitativa y al servicio de las comunidades del Eje Cafetero.

Durante un recorrido por proyectos estratégicos de la región, la viceministra de Infraestructura, Liliana María Ospina, y el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, verificaron los avances de las obras y la ejecución de los recursos públicos; así como las acciones que permitirán fortalecer la conectividad y la competitividad de Risaralda, Caldas y Quindío.

En el marco de esta agenda territorial, el Gobierno Nacional reiteró su posición frente al futuro de Autopistas del Café, cuya concesión finalizará a inicios de 2027, conforme a las condiciones contractuales establecidas.

La terminación del contrato no corresponde a una liquidación anticipada ni a una controversia con el concesionario. Por el contrario, se trata del cumplimiento de los términos pactados, que permitirán que la infraestructura revierta al Estado y sea administrada por el Invías.

Paralelamente, el Ministerio de Transporte avanzó en la construcción de medidas orientadas a brindar mayores alivios económicos a los usuarios del área de influencia de las casetas de peajes.

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Como parte de este proceso, fue publicado un proyecto de resolución relacionado con la implementación de tarifas diferenciales de peaje, el cual está disponible para observaciones ciudadanas hasta el 23 de junio y cuya adopción está prevista para el próximo 30 de junio, una vez surtidas las respuestas a observaciones y los procedimientos administrativos correspondientes.

Asimismo, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, adoptó la decisión de rechazar la iniciativa privada de Conexión Centro. Con esta determinación, el Gobierno Nacional descarta la suscripción de un nuevo contrato de concesión para la operación de este corredor durante los próximos 30 años.

Ante lo cual ya se notificó al originador de la decisión y continúa el trámite administrativo garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección del interés general.

Esta transición representa una oportunidad para revisar el modelo de financiamiento del corredor vial, con el propósito de reducir la carga económica que hoy asumen los usuarios.

En ese sentido, el Gobierno Nacional está diseñando un esquema de operación, mantenimiento y construcción de obras prioritarias con la disminución del número de peajes y la reducción de las tarifas, así como la implementación de mecanismos alternativos de financiación que garanticen la sostenibilidad de la infraestructura sin trasladar la totalidad de los costos a los ciudadanos.

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En el marco de la estrategia de extensión fitosanitaria, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desarrolló una jornada de comunicación del riesgo dirigida a la comunidad priorizada de la vereda Vista Hermosa, en el municipio de Calarcá.

La actividad se llevó a cabo en la institución educativa de la vereda y fue coordinada por el técnico operativo Carlos Ávila, con el propósito de fortalecer el conocimiento de los productores sobre la sanidad vegetal en cultivos de musáceas, especialmente plátano y banano.

La capacitación estuvo orientada por el ingeniero agrónomo John Jairo González Rave, quien socializó información técnica relacionada con las principales plagas que afectan estos cultivos en la región, promoviendo acciones de prevención, vigilancia y manejo fitosanitario.

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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Quindío, inaugurará hoy el mural realizado por adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal, modalidad no privativa, en el marco de la estrategia “Pinceladas de Paz” del ICBF que se lleva a cabo en todo el país y el proyecto “Humboldt en tu comunidad” de la Universidad Alexander von Humboldt. Esta muestra artística es la más grande, realizada hasta ahora, en todo el territorio nacional.

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La EAM celebra 55 años con 55 becas para jóvenes quindianos

La EAM, la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, Y en este aniversario, la institución no solo celebra su historia: lanza 55 becas del 55 % de descuento en la matrícula del primer semestre.

Estas becas están dirigidas a quienes deseen iniciar su vida universitaria en los programas más demandados del mercado laboral: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Negocios Digitales, Ingeniería en Ciencia de Datos, Marketing, Publicidad Digital y Mercadeo y Administración de Empresas, y las especializaciones en Gestión Estratégica de Branding, Analítica de Datos Aplicada a los Negocios, Calidad de Software, Comportamiento del Consumidor y Diseño de Experiencia e Interfaz de Usuario (UX-UI).

Los interesados pueden postularse a través del WhatsApp 318 851 6428. Los cupos están dirigidos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que cumplan al menos uno de estos requisitos: haber obtenido un promedio académico igual o superior a 3,8 en los grados 10.º y 11.º —o en la carrera universitaria, en el caso de las especializaciones, para egresados de 2024 y 2025— o ser representantes artísticos, culturales o deportivos certificados que hayan representado al Quindío o a Armenia en eventos regionales, nacionales o internacionales. Las becas están vigentes hasta el 30 de junio de 2026.

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Gobernación del Quindío y Universidad de Antioquia profesionalizaron 130 artistas con recursos de regalías

Ya se habían graduado los primeros noventa maestros empíricos el año anterior y restaban cuarenta, que estaban terminado los procesos académicos. Ahora estos últimos, serán los nuevos licenciados en áreas de artes plásticas, música, danza y teatro.

El evento de graduación será este jueves en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia y contará con la presencia de los directivos de la Universidad de Antioquia, con quienes se hizo el convenio gracias a los recursos de las regalías y de la gobernación del Quindío.

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En deportes, El gremio nocturno del Quindío con altas expectativas en el impacto por la dinámica económica que generará el mundial de fútbol

En el marco del importante evento deportivo son altas las expectativas por el impacto en la economía de los establecimientos nocturnos que transmiten los diferentes encuentros deportivos.

La directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez indicó que esperan aumentan ventas por la afluencia de personas que se reúnen para disfrutar de los partidos en restaurantes, bares, discotecas entre otros.

Reconoció que los diferentes establecimientos asociados al gremio están preparados, capacitados e incluso han mejorado su infraestructura con pantallas grandes y televisores de última generación que han pagado para transmitir los partidos oficiales de la copa del mundo.

Extendió el llamado a la comunidad a apoyar al sector formal del departamento y disponer de los servicios como taxis seguros.