Bogotá tendrá pantallas gigantes al aire libre para ver los partidos de la Selección Colombia / Getty Images

Este martes, 16 de junio, la Alcaldía de Bogotá presentó de manera oficial la estrategia ‘Bogotá es Mundial’, una iniciativa diseñada para que miles de ciudadanos en la capital del país puedan vivir la pasión del fútbol de forma “colectiva, segura y totalmente gratuita”.

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En ese sentido, se instalaron zonas especiales para hinchas (Fan Zones), en los parques metropolitanos El Tunal, en Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba. En ese lugar se transmitirán al aire libre los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Colombia programados para los días 17, 23 y 27 de junio.

Boletas para ver los partidos en las zonas para hinchas

Aunque los bogotanos no tendrán que pagar para acceder a las zonas diseñadas para hinchas, si será necesario adquirir boletas con la finalidad de garantizar la comodidad de las personas asistentes, el orden y el adecuado manejo de los aforos. La ciudadanía podrá reclamar gratuitamente sus entradas en los siguientes puntos:

SuperCADE Suba

SuperCADE Bosa

SuperCADE Manitas

CADE Tunal

CADE Santa Lucía

CADE La Gaitana

CADE Los Luceros

CADE Muzú

CADE Toberín

CADE Servitá

CADE Santa Helenita

El horario de entrega es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y se entregaran hasta 3 boletas por persona. Cada partido contará con su respectiva boleta para la fecha del evento. El aforo es de 15.000 personas para el Parque Metropolitano El Tunal y de 5.000 asistentes para el Parque Metropolitano Fontanar del Río.

¿Cuál es la programación para los partidos?

17 de junio - Colombia vs. Uzbekistán

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio del partido: 8:00 p.m.

23 de junio - Colombia vs. República Democrática del Congo

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Inicio del partido: 9:00 p.m.

27 de junio - Colombia vs. Portugal

Apertura de puertas: 3:00 p.m.

Inicio del partido: 6:30 p.m.

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“Las Fan Zones ofrecerán una experiencia integral para las personas asistentes, con actividades de entretenimiento, concursos y activaciones desarrolladas por patrocinadores de la Selección Colombia”, dice la Secretaría de Gobierno de Bogotá a través de un comunicado.