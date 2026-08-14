Joseph Humire, el hombre clave en la preparación de operaciones militares colombo estadounidenses

Joseph Humire es uno de los funcionarios más importantes del Pentágono, como se conoce al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Él es el hombre clave en la puesta en marcha de operaciones militares conjuntas entre Colombia y Estados Unidos.

Como les contamos brevemente Humire vino a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella como miembro de la delegación del presidente Donald Trump, pero no regreso a Estados Unidos con el resto del grupo.

Sorpresivamente siguió acompañando al presidente De la Espriella y fue fotografiado, discretamente sentado unas filas detrás de él, en la tarima a la que asistió al desfile de los silleteros en Medellín, en el fin de semana siguiente a la posesión.

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Boliviano, de origen quechua nacido en Estados Unidos y que se llama a sí mismo “boligringo”, Humire fue miembro de los marines y participó en la guerra de Irak, y se ha vuelto una especie de visagra entre civiles y militares en el Departamento de Guerra.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha destacado su importancia y su cercanía con altos oficiales entre otros con el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que se encarga de la presencia militar en toda América Latina.

Humire fue nombrado por el presidente Trump como subsecretario después de dirigir por trece años el Center for a Secure Free Society (SFS), un tanque de pensamiento del que hacen parte exmilitares y que funciona en Washington.

También hace parte de la ultraconservadora Sociedad Federalista que tiene cercanías con miembros de la rama judicial de Estados Unidos, incluyendo varios integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Josephh Humire es considerado uno de los mayores expertos en el tema de la influencia de Irán en América Latina.

Hace un tiempo reveló que Hizbollah, el grupo terrorista musulmán chii patrocinado por Irán, venía diversificando sus fuentes de financiación, que recibía grandes recursos del narcotráfico y que esas operaciones pasaban por Colombia.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, Álex Saab, el señalado testaferro principal de Nicolás Maduro, era el principal contacto de Irán y Hizbollah con el régimen venezolano. Esas operaciones de Saab probablemente serán expuestas en el juicio que se sigue contra él en Estados Unidos después de su deportación a ese país por parte de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Humire conoce perfectamente quiénes han sido los amigos y aliados de Álex Saab en Colombia.

Él ha defendido ante el Congreso de Estados Unidos, los bombardeos de embarcaciones civiles, llamadas narcolanchas, por parte de efectivos militares estadounidenses.

Por otra parte, el subsecretario de guerra ha sostenido que la inmigración se ha convertido en un arma de guerra de los países más pobres contra los más ricos. Su teoría ha sustentado el severo manejo de los inmigrantes en Estados Unidos, fórmula que también le han recomendado a Europa.

Humire, en cuyo escritorio están los temas de Colombia en el Pentágono, fue también la persona clave en el bombardeo contra alias “Niño Guerrero” el señalado jefe del Tren de Aragua.

Las operaciones conjuntas suponen la presencia de militares americanos en territorio colombiano. De acuerdo con la Constitución, el paso de tropas extranjeras debe ser aprobado por el Senado. Hasta el momento, el gobierno no ha solicitado esa autorización.