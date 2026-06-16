¿Por qué el ingenio La Cabaña pidió la liquidación ante la SuperSociedades? Esto dijo la compañía

Hay máximo preocupación en los trabajadores del ingenio La Cabaña por un posible cierre de la empresa que los llevó a que realizaran una huelga en el Cauca este martes.

Y es que Ingenio La Cabaña pidió la liquidación ante la Superintendencia de Sociedades el pasado 12 de junio de 2026 debido a que no pudo reorganizar las deudas, que ascienden a más de $ 1,2 billones.

“Pese a todo el esfuerzo de la dirección, de los trabajadores y de los accionistas, no fue posible obtener el apoyo del sector financiero para contar con los recursos que permitieran superar esta difícil coyuntura”, explicó la apoderada de la compañía, Diana Gutiérrez.

La empresa explicó que fueron varios motivos los que la llevaron a tomar esa decisión. Entre esos, las particularidades del ciclo agroindustrial de la caña, el descalce de ingresos, la caída del precio del dólar, y el aumento del salario mínimo que reciben 800 trabajadores, profundizó la crisis.

De hecho, este último asunto, según el ingenio, representa un costo adicional en la suma de $12.925 millones.

La compañía agroindustrial incluso afirmó que no pudieron llegar a acuerdos y que durante los primeros meses del año 2026, la compañía operó a través de anticipos.

“Sin embargo, los atrasos en los pagos de nómina y proveedores han dado pie a vías de hecho, con las cuales se dificulta la continuidad de la operación y se genera un riesgo grave para los empleados de la compañía”, reconoció la empresa.

Hay que señalar que la empresa cuenta con aproximadamente 1.600 empleos directos y 1.600 empleos indirectos a través de corteros de caña y contratistas de labores de campo.

Entre tanto, el Ministerio de Agricultura aseveró en septiembre de 2025 que la “eventual desaparición de este ingenio representa mucho más que un fracaso empresarial; simboliza una abdicación colectiva frente a la sostenibilidad y la paz en una de las regiones más golpeadas de Colombia. El Norte del Cauca se encuentra en una encrucijada crítica: o se actúa con celeridad, visión de Estado y un compromiso inquebrantable con el desarrollo humano, o se permite que la desintegración económica profundice las brechas sociales y consolide un panorama de ingobernabilidad”.