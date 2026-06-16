En firme condena de 21 años y 7 meses de prisión contra Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle

En enero de 2010 el exmandatario Juan Carlos Abadía firmó un convenio para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares ubicadas en diez municipios del departamento.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que quedó demostrada la responsabilidad de Juan Carlos Abadía Campo en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El fallo establece que el exmandatario del Valle del Cauca no fue ajeno y tuvo a su disposición los documentos del contrato, y sabía de las irregularidades en que incurría al suscribir ese convenio para dotación de bibliotecas escolares en el departamento.

Este convenio fue firmado el 29 de enero de 2010 entre el exmandatario y el entonces secretario de Educación, Eiber Navarro, y la fundación Calimío, para dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares ubicadas en diez municipios del departamento.

El valor del contrato fue de $1.072 millones, de los que la Gobernación del Valle aportaría mil millones de pesos y la Fundación Calimío $72 mil millones.

Cabe recordar, que en febrero de 2024, Juan Carlos Abadía fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.