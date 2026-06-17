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17 jun 2026 Actualizado 13:43

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CNE intensifica acompañamiento en municipios del Valle para segunda vuelta presidencial

La autoridad electoral participa en los comités de garantías y recuerda que la inscripción de testigos electorales vence este 18 de junio.

La postulación y acreditación de testigos electorales vencerá el próximo 18 de junio. Foto: CNE

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Valle del Cauca

De cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha intensificado su acompañamiento a los comités locales de coordinación y garantías electorales en diferentes municipios del Valle del Cauca, con el propósito de fortalecer la transparencia y seguridad del proceso democrático.

Los encuentros se han realizado en municipios como Cali, Buenaventura, Dagua y La Unión, con la participación de alcaldías, organismos de control, fuerza pública y la Registraduría Nacional.

Según informó Johan Bonilla, integrante del Tribunal Seccional de Garantías del CNE en el Valle, las capacitaciones sobre el proceso electoral y la prevención de la violencia política contra las mujeres han llegado a los 40 municipios y dos distritos del departamento.

“Todos los miembros del Tribunal Seccional de Garantías en Valle del Cauca del Consejo Nacional Electoral hemos realizado las capacitaciones sobre el proceso electoral y sobre la no violencia contra la mujer en el contexto electoral”, indicó.

Más información

El CNE también reiteró que el plazo para la postulación y acreditación de testigos electorales vencerá el próximo 18 de junio a las 5:00 de la tarde, trámite que se realiza a través de la plataforma habilitada por la autoridad electoral.

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