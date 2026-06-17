CNE intensifica acompañamiento en municipios del Valle para segunda vuelta presidencial

La postulación y acreditación de testigos electorales vencerá el próximo 18 de junio. Foto: CNE

Valle del Cauca

De cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha intensificado su acompañamiento a los comités locales de coordinación y garantías electorales en diferentes municipios del Valle del Cauca, con el propósito de fortalecer la transparencia y seguridad del proceso democrático.

Los encuentros se han realizado en municipios como Cali, Buenaventura, Dagua y La Unión, con la participación de alcaldías, organismos de control, fuerza pública y la Registraduría Nacional.

Según informó Johan Bonilla, integrante del Tribunal Seccional de Garantías del CNE en el Valle, las capacitaciones sobre el proceso electoral y la prevención de la violencia política contra las mujeres han llegado a los 40 municipios y dos distritos del departamento.

“Todos los miembros del Tribunal Seccional de Garantías en Valle del Cauca del Consejo Nacional Electoral hemos realizado las capacitaciones sobre el proceso electoral y sobre la no violencia contra la mujer en el contexto electoral”, indicó.

El CNE también reiteró que el plazo para la postulación y acreditación de testigos electorales vencerá el próximo 18 de junio a las 5:00 de la tarde, trámite que se realiza a través de la plataforma habilitada por la autoridad electoral.