Valle activa protocolos de seguridad para segunda vuelta y solicita traslado de mesas

Uno de los principales temas a revisar en la última sesión del Comité Departamental de Seguimiento Electoral fue la seguridad para el próximo domingo cuando se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.

En este contexto el municipio de Bolivar solicitó al Comité trasladar tres mesas debido a enfrentamientos en la zona rural “son tres mesas de la zona alta, porque desde las elecciones pasadas ha habido enfrentamientos. Entonces se hizo la solicitud, nosotros la aprobamos y ahora el asunto va para el Comité Nacional de Seguimiento Electoral, que será el encargado de definir”, precisó la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

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11.500 miembros de la Fuerza Pública garantizarán el buen desarrollo de la jornada electoral, sin embargo, la gobernadora hizo un llamado al respeto por los resultados, aseguró que se respetarán manifestaciones pacíficas, en caso de presentarse, pero no se permitirán actos de violencia.

“Si se presenta cualquier tipo de manifestación pacífica, estaremos respetándola, como dice la Constitución, pero vamos a aplicar el decreto 003 de 2021 si se presentan bloqueos o alteraciones del orden público, porque ahí la Fuerza Pública y nosotros desde el puesto de mando unificado (PMU) vamos a estar actuando como corresponda”, puntualizó la mandataria.

La policía también escoltará el transporte del material electoral hacia los puestos de votación y de los puestos al escrutinio, afirmó el general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

La Registraduría a dispuesto 1.152 puestos de votación en el Valle del Cauca donde hay habilitados 3.793.190 vallecaucanos.