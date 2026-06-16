Risaralda se declara lista para la segunda vuelta y pide apoyo al próximo gobierno

Risaralda

A pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que el departamento cuenta con todas las condiciones de seguridad necesarias para el normal desarrollo de la jornada electoral.

El mandatario también se refirió a las expectativas que tienen las regiones frente al próximo Gobierno Nacional. En ese sentido, señaló que espera una relación más cercana y articulada entre la Presidencia de la República y los departamentos del país.

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Patiño Ochoa manifestó que uno de los principales retos para el nuevo mandatario será fortalecer el trabajo conjunto con las regiones y garantizar respaldo a proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo territorial.

Entre las iniciativas que consideró prioritarias mencionó el Hospital Regional de Alta Complejidad del Eje Cafetero, actualmente en construcción en Pereira, así como proyectos de infraestructura y conectividad como el Tren del Café, que requieren del acompañamiento y la inversión del Gobierno Nacional para su consolidación.

“Yo espero y tengo una expectativa grande de que tenga en cuenta al territorio departamental que nosotros podamos hacer una gestión efectiva, que podamos abrir puertas. Aquí de verdad que es un llamado especial cuando lo hago, lo hago desde el respeto y es que nos abran las puertas, que nos dejen presentar los proyectos que tiene el departamento”, señaló Patiño Ochoa.

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El gobernador recordó que esta solicitud no es exclusiva de Risaralda, sino que hace parte de una petición compartida por diferentes mandatarios departamentales del país, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer la descentralización y promover una mayor participación de las regiones en la toma de decisiones nacionales.

Finalmente, reiteró el llamado a la unidad, al respeto por la democracia y a la participación ciudadana durante una jornada electoral que definirá el rumbo político del país para los próximos años.