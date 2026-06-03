Gobernador de Risaralda se suma al llamado nacional por la seguridad y el respeto de la democracia

Pereira

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, los gobernadores de Colombia sostuvieron un encuentro nacional para evaluar la situación de seguridad en las regiones, revisar las condiciones para el desarrollo de los comicios y definir propuestas conjuntas que serán presentadas al próximo Gobierno Nacional.

La reunión, liderada por la Federación Nacional de Departamentos, contó con la participación del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, junto a mandatarios de todo el país.

Durante la jornada se analizaron informes sobre orden público, alertas territoriales y riesgos de seguridad, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las regiones y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio democrático previo a la segunda vuelta presidencial.

Al término de la reunión, el gobernador de Risaralda destacó la importancia de mantener la unidad institucional en medio del proceso electoral y reiteró el llamado a proteger la democracia y respetar las decisiones ciudadanas expresadas en las urnas.

El mandatario señaló que las regiones deben desempeñar un papel activo en la formulación de soluciones para los desafíos que enfrenta el país, especialmente en materia de seguridad, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional.

Asimismo, insistió en la necesidad de brindar plenas garantías a los votantes y respaldar el trabajo de las autoridades electorales para asegurar una segunda vuelta presidencial tranquila, transparente y segura.

Foto: Gobernación de Risaralda Ampliar Foto: Gobernación de Risaralda Cerrar

“Hoy más que nunca debemos unirnos como país, respaldar a nuestras autoridades electorales y blindar la democracia. La confianza en las instituciones es fundamental para garantizar unas elecciones transparentes y seguras para todos los colombianos”, agregó Patiño Ochoa.

Otro de los temas del encuentro fue la construcción del documento denominado “Libro Blanco: Las Regiones Proponen”, una hoja de ruta que recopilará las principales necesidades y propuestas de los departamentos para ser entregada al próximo presidente de la República y al nuevo Congreso.

Los gobernadores coincidieron en que la articulación entre departamentos será fundamental para consolidar una agenda regional sólida que permita impulsar proyectos estratégicos y atender las principales necesidades de los territorios durante los próximos años.

El encuentro concluyó con un llamado conjunto a la defensa de la institucionalidad, el respeto por la democracia y la construcción de consensos que contribuyan a la estabilidad y el desarrollo del país.