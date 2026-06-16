Posibles amenazas contra líderes de campañas previo a la segunda vuelta presidencial en Risaralda

Risaralda

Las autoridades departamentales ya se preparan para la segunda vuelta presidencial, que se realizará este domingo 21 de junio. Con este propósito, se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Electoral, con la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Fuerza Pública, Ministerio Público, Fiscalía, organismos de socorro, alcaldes y secretarios de gobierno de los 14 municipios.

Durante esta importante reunión, liderada por las autoridades departamentales, se abordaron temas relacionados con la seguridad electoral, la logística y unas posibles amenazas a simpatizantes políticos, así lo dio a conocer el secretario de gobierno, Israel Londoño. Al parecer, se han reportado amenazas contra líderes y simpatizantes de movimientos políticos de ambas campañas presidenciales. Frente a esta situación, la Policía Metropolitana de Pereira reforzará la seguridad de estas personas, articulando acciones con la Unidad Nacional de Protección.

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“Hay completa tranquilidad y normalidad en los 14 municipios de Risaralda. Los alcaldes, secretarios de gobierno de cada municipio expusieron las condiciones y créanme que estamos preparados para que Risaralda cumpla esas actividades”, indicó Israel Londoño, Secretario de Gobierno.

Se prevé que el despliegue de seguridad de la Policía y del Ejército Nacional sea similar al de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, realizadas el pasado 31 de mayo.

Asimismo, se anunció que la próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión de seguimiento electoral y posteriormente se instalará el Puesto de Mando Unificado, en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pereira que comenzará a operar este sábado 20 de junio.

“Tenemos acompañamiento del Ministerio Público, las autoridades militares, de Policía, Defensa Civil, Fiscalía, entre otras instituciones que de manera directa conllevan el proceso electoral y específicamente en esta segunda vuelta para presidente y vicepresidente el próximo 21 de junio”, expresó Ana Lucía Córdoba, delegada del Registrador Nacional.

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Es importante recordar que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de ciudadanía, ya sea física o digital. La invitación a los ciudadanos es a participar masivamente de la jornada democrática con respeto, tranquilidad y responsabilidad. La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., horario durante el cual los colombianos podrán acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.