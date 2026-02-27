SuRed y SuperGiros entregarán pagos de Prosperidad Social 2026: Así serán las transferencias

El Gobierno Nacional, de la mano de Prosperidad Social, tiene como objetivo ayudar en diferentes materias a la población vulnerable de Colombia, esto a través de una serie de subsidios que garantizan una renta básica mensual.

Mismos subsidios, que, según un anuncio oficial hecho por el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodriguez Amaya, cambiarán la forma en la que se giran estas subvenciones para los diferentes programas que contempla la entidad.

Ahora las nuevas entidades encargadas de las entregas monetarias serán SuRed y SuperGiros, esto posible gracias a una unión temporal de estas redes de servicios de transacciones.

“Con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos. Nuestro objetivo es que cada peso llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan”, mencionó el director, Rodríguez Amaya.

¿Cómo será el nuevo modelo que entrega los subsidios de Prosperidad Social?

Ahora las transferencias monetarias se realizarán a través de más de 31.000 puntos directos dispuestos para los nuevos operadores en 1.108 municipios de los 32 departamentos de Colombia.

Facilitando la forma de acceso al dinero a los beneficiarios de los programas condicionados y no condicionados Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Después de que la unión temporal de SuRed y SuperGiros ganará la licitación de invitación de mayor cuantía IMYC 01 FIP de 2026, que tiene como objetivo la prestación de servicios de dispersión y entrega de los subsidios de los diferentes programas de Prosperidad Social.

Esta nueva modalidad, según la entidad, garantiza la cobertura nacional para que la población no bancarizada o que tenga limitaciones de acceso a estos servicios financieros no tenga barreras al momento de recibir estos apoyos económicos.

“El artículo 68 de la Ley 2294 de 2023 del PND establece que, para promover la competencia y la inclusión financiera de la población de menores ingresos, el Gobierno nacional podrá definir las condiciones, productos y canales para la entrega de transferencias monetarias.” comunicó la entidad.

¿Qué deben tener en cuenta los beneficiarios de los programas de Prosperidad Social?

Prosperidad Social, a través de su portal web, recomienda a todos los beneficiarios abstenerse de pagar a intermediarios, ya que el esquema permite que las personas reciban el producto financiero de manera directa a través de los operadores de giros encargados.

También mencionan que la bancarización y registro de las cuentas bancarias, mediante jornadas, irán por cuenta de las agencias regionales y la banca de la entidad; será un sistema que Prosperidad Social lanzará en las próximas semanas.

Finalmente, la entidad señala que cualquier trámite ante Prosperidad Social es totalmente gratuito y no requiere de ningún tipo de intermediarios; a continuación, algunos de los canales oficiales:

Portal web : www.prosperidadsocial.gov.co

: www.prosperidadsocial.gov.co Canal de contenido de WhatsApp : https://onx.la/chwp

: https://onx.la/chwp Gerencias regionales: prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

