¿Lo pueden sacar del Sisbén y perder subsidios por tener casa o finca? Gobierno respondió

En medio de las protestas por la actualización del Catastro Multipropósito y la actualización del Sisbén que realiza la Dirección Nacional de Planeación (DNP) en 2026, el Gobierno emitió una aclaración para los ciudadanos que poseen bienes inmuebles.

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En ese sentido, a través de un comunicado, la DNP aclaró que el catastro y el Sisbén son sistemas independientes, pese a la desinformación que ha circulado en medio de las manifestaciones.

¿Cuál es la diferencia entre el Catastro Multipropósito y el Sisbén?

La entidad explicó que el Catastro Multipropósito funciona como un “inventario técnico de los predios del país”, el cual registra su ubicación, tamaño y valor para calcular la base del impuesto predial.

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Por otra parte, el Sisbén es un sistema de información que clasifica a los hogares de acuerdo con el Registro Universal de Ingresos (RUI), para así focalizar el acceso a subsidios y ayudas gubernamentales.

En ese sentido, el DNP aclaró que el avalúo de un predio no modifica el puntaje que una persona o un hogar tengan en el Sisbén ni en el RUI.

¿Pueden sacar a una persona del Sisbén por tener casa o finca?

De acuerdo con el DNP, el hecho de que una persona sea dueña de un inmueble (como millones de personas de bajos recursos en el país) no causa que esta resulte excluida del Sisbén.

Así las cosas, el hecho de ser poseedor de una propiedad afecta la clasificación en el RUI únicamente en el caso en el que esta genere una rentabilidad económica que haya sido reportada por alguna entidad.

En ese orden de ideas, cuando una propiedad genera ingresos por arriendos, estos pueden aparecer en el reporte de la DIAN como ingresos no laborales.

La institución aclaró que, por ejemplo, la posesión de una parcela avaluada en 50 millones de pesos no cambiaría la clasificación de una persona si se refleja que vive de lo que produce y tiene bajos ingresos según el RUI.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI)?

Con el propósito de tener una focalización más eficiente del acceso a los programas sociales y subsidios e información real de la capacidad económica, se creó el Registro Universal de Ingresos, a partir de la Ley 2294 de 2023.

Se espera que este sistema, que tuvo su primera implementación a través de la plataforma del Registro Social de Hogares (RSH) reemplace progresivamente al Sisbén, eliminando esquemas que son considerados excluyentes, como la estratificación.

El Departamento de Planeación aclaró que el RUI se basa en los siguientes datos para su medición:

Ingresos laborales: (salario, honorarios, trabajo independiente) reportados en sistemas como la PILA o la nómina electrónica.

(salario, honorarios, trabajo independiente) reportados en sistemas como la PILA o la nómina electrónica. Ingresos no laborales: arriendos que aparecen en la DIAN, pensiones, intereses, cesantías.

arriendos que aparecen en la DIAN, pensiones, intereses, cesantías. Ingreso estimado para quienes no tienen información disponible en registros oficiales.​

¿Qué hacer si no está de acuerdo con la clasificación en el Sisbén?

Las estimaciones oficiales indican que la actualización vía registro administrativo que lleva a cabo el DNP en 2026 podría dar lugar a que 3 de cada 10 hogares (29,78 %) cambien su clasificación actual en el Sisbén, como se ha visto ya en los territorios piloto escogidos.

En ese sentido, las personas que tengan cambios en la clasificación pueden acercarse al punto de atención del Sisbén de su municipio para revisar la encuesta.

Tenga en cuenta los siguientes datos que, según la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, son los que se suelen solicitar para cualquier trámite relacionado con el Sisbén: